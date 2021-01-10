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Крым попал в «черный список» регионов с самой неблагополучной ситуацией по коронавирусу
Фото: pxhere.com

За двести заразившихся — ситуация с коронавирусом в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:12 10.01.2021

За 9 января в Крыму зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные, — сообщил на своей странице в Фейсбук Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4411 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 243 человека, выздоровевших за весь период – 21 820 человек.

За двести заразившихся - ситуация с коронавирусом в Крыму

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