За гибель детей на пожаре в крымском селе Геройское, в том числе, ответят социальные работники

Возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 293 УК РФ – «халатность») по факту халатности должностных лиц органов профилактики, в результате чего в крымском селе Геройское на пожаре погибли двое малолетних детей и их дедушка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, вечером 2 октября текущего года на пожаре в частном доме села Геройское Сакского района погибли мальчики в возрасте 4 и 2 лет и их 50-летний дедушка. Родственники отравились угарным газом. На месте происшествия работала следственная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Владимиром Терентьевым.

Накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора. По факту гибели детей и их дедушки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел также установлено, что еще в марте 2019 года сотрудниками районного отдела по делам несовершеннолетних в отношении матери детей составлялся протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию: один из сыновей пришел в магазин в кофте, без брюк и обуви. Проведенная после соцслужбами проверка показала, что условия проживания детей – неудовлетворительные, глава семьи не работает, на момент обследования находился в нетрезвом состоянии. Однако информация о необходимости их включения в муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, директором Сакского центра социальных служб в районное подразделение МВД и муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних была направлена только в сентябре 2020 года после повторного выезда в семью, — отметили в Следкоме.

Таким образом, все это время профилактическая работа по устранению тревожных обстоятельств не проводилась. Не была инициирована профилактическая работа и участковым уполномоченным. Установлено, что глава семьи был ранее судим за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, с лета 2018 состоял на учете у врача-нарколога.

Системность всех вышеуказанных нарушений длительное время оставалась без должного внимания и реагирования органов профилактики, что в дальнейшем привело к трагическим последствиям.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Со своей стороны, прокуратура РК провела проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с произошедшим 2 октября 2020 года пожаром в жилом доме в с. Геройское Сакского района, в результате которого погибли двое малолетних детей и мужчина.

Как показала проверка, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сакского района и ГБУ РК «Сакский районный ЦСССДМ» не приняли должных мер, направленных на защиту прав 2-летнего и 4-летнего мальчиков, находящихся в социально опасном положении.

Родители малолетних злоупотребляли спиртными напитками, при этом отец состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом алкоголизм, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), однако семья в муниципальный Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, включена не была, профилактическая работа не проводилась. Кроме того, без внимания органов профилактики оставлены многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье, а также факты злоупотребления родителями малолетних алкогольными напитками, в том числе в присутствии детей, — сообщили в прокуратуре.

С учетом изложенного прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход предварительного расследования взят на особый контроль в прокуратуре Крыма.