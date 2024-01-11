За год крымчане отдали онлайн-мошенникам… 665 миллионов рублей

Полиция Крыма предупреждает о схемах дистанционных мошенничеств, жертвами которых в 2023 году стали 3 475 граждан, лишившись более 665 миллионов рублей!

В период с 1 января по 31 декабря 2023 года в полицию обратились 3475 граждан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 665 миллионов рублей, — сообщили в МВД по РК.

Наибольшее количество денег граждане передали мошенникам через телефонные звонки. Мошенники осуществляют звонки, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. В итоге 1641 крымчанин добровольно отдал проходимцам общую сумму в 473 млн. рублей.

В полиции напомнили о самых громких преступлениях года.

В полицию Симферополя обратился с заявлением о дистанционном мошенничестве директор одной из городских фирм. Предприниматель сообщил полицейским, что ему поступил звонок от неизвестного лица, который представился работником крупной организации, специализирующейся на топливе, после чего предложил приобрести дизельное топливо по оптовой «закупочной» цене. В течение недели несколькими платежами фирмой осуществлены переводы денежных средств на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Доставку топлива покупателю пообещали уже к следующей недели, однако после зачисления денежных средств на счета злоумышленников, связь с «продавцом» прервалась, а товар в указанный срок доставлен не был.

В УМВД России по г. Симферополю обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что ему поступил звонок от представителя одной крупной организации. Мужчина под предлогом продажи строительных элементов, используемых в конструкциях зданий и сооружений, перевел тремя транзакциями на счет данной организации около 3 миллионов рублей.

А вот мошенникам, представлявшимся «службой безопасности» банка, правоохранителями, стремящимися «защитить банковский счет» гражданина, доверчивый житель Симферополя отдал ни много ни мало – 11 миллионов рублей.

Сотрудникам полиции житель крымской столицы рассказал о том, что ему с разных номеров через мессенджер Телеграм звонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщивший, что счета мужчины находятся под угрозой. Звонивший предложил для сбережения накоплений осуществить перевод на «резервный» счет, якобы это поможет сохранить деньги.

Житель Симферополя перевел мошеннику около 4 миллионов рублей. Заявитель рассказал, что ему в мессенджер Телеграм поступил звонок от неизвестного, который представился работником брокерской компании. Предлагая заявителю инвестировать денежные средства, он обещал высокую прибыль дивидендов. Доверившись неизвестному, мужчина перевел денежные средства на указанный счет, однако сразу после этого на связь с ним больше никто не вышел.

Еще одной жертвой мошенника стала жительница крымской столицы. Женщине позвонил в Телеграм неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя заявительницы «злоумышленники» пытаются оформить кредит. Под предлогом сохранения денежных средств, мошенник завладел накоплениями женщины в размере 3 миллионов 868 тысяч рублей.

За минувший год 1509 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 155 миллионов 191 тысячи 984 рублей.

Максимальные суммы денежных средств по этой схеме получили мошенники от жителей Симферополя. Потерпевшие перевели на счета мошенников 7 миллионов 240 тысяч рублей и 2 миллиона 134 тысячи рублей.

В первом случае мужчина в сети Интернет увидел сайт одной из организаций специализирующейся на продаже строительных материалов. Изучив сайт, он написал в службу поддержки и ему на почту направили прайс на товар с указанием цен. Ничего не вызывало подозрения, оговорив все детали заказа и его доставку мужчина на указанный счет осуществил перевод денежных средств в сумме более 7 миллионов рублей. Когда же подошли сроки доставки, заявитель заподозрил неладное ведь товар так и не пришел, а на сайте на связь с покупателем перестали выходить.

Во втором – в полицию Кировского района обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что перевела на счет мошеннику 2 миллиона 134 тысяч 984 рубля. Как выяснили сотрудники полиции, женщина хотела увеличить свои накопления путем инвестирования денежных средств в крупную организацию. Она даже заключила договор с представителем фирмы, который обещал ей скорую прибыль. Однако после того, как заявительница перевела денежные средства за предоставление юридических, консультационных и аналитических услуг, вскоре связь с представителем организации прервалась, и женщина осознала, что попала на мошенническую схему.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.