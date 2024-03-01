За год крымский бизнес увеличил объемы кредитования на треть

Совокупный объем обязательств крымских компаний и предпринимателей перед банками за год увеличился на 33,4% и на начало 2024 года составил почти 163 млрд рублей. Темпы его прироста превысили показатели по стране (+27,5%) и ЮФО (+25,4%). Обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли 79,5 млрд рублей, увеличившись за год более чем в 1,8 раза.
источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
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С тегами: бизнес в Крыму