За год крымский бизнес увеличил объемы кредитования на треть

В Республике Крым в 2023 году выросло корпоративное кредитование. За год компании и предприниматели региона получили почти 206 млрд рублей кредитов, что на 35,4% больше, чем за 2022 год. В том числе объем кредитования малого и среднего бизнеса в годовом выражении вырос более чем в 1,5 раза и составил почти 102 млрд рублей. Крупным корпоративным клиентам банки предоставили финансирование на сумму 104,2 млрд рублей. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Рост кредитования крымского бизнеса в основном связан с высоким спросом со стороны субъектов МСП. В 2023 году на эту категорию заемщиков пришлась практически половина всех выданных корпоративных кредитов. Большой интерес к таким кредитам во многом связан с действием льготных программ кредитования, – прокомментировал ситуацию руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля региона первые позиции по-прежнему занимают сфера торговли, транспорт и связь. На начало года на эти отрасли пришлось более 40% займов, выданных бизнесу.