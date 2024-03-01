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За год бизнес увеличил объемы кредитования на треть
фото: pikist.com

За год крымский бизнес увеличил объемы кредитования на треть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:37 01.03.2024

В Республике Крым в 2023 году выросло корпоративное кредитование. За год компании и предприниматели региона получили почти 206 млрд рублей кредитов, что на 35,4% больше, чем за 2022 год. В том числе объем кредитования малого и среднего бизнеса в годовом выражении вырос более чем в 1,5 раза и составил почти 102 млрд рублей. Крупным корпоративным клиентам банки предоставили финансирование на сумму 104,2 млрд рублей. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Рост кредитования крымского бизнеса в основном связан с высоким спросом со стороны субъектов МСП. В 2023 году на эту категорию заемщиков пришлась практически половина всех выданных корпоративных кредитов. Большой интерес к таким кредитам во многом связан с действием льготных программ кредитования, – прокомментировал ситуацию руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля региона первые позиции по-прежнему занимают сфера торговли, транспорт и связь. На начало года на эти отрасли пришлось более 40% займов, выданных бизнесу. 

Совокупный объем обязательств крымских компаний и предпринимателей перед банками за год увеличился на 33,4% и на начало 2024 года составил почти 163 млрд рублей. Темпы его прироста превысили показатели по стране (+27,5%) и ЮФО (+25,4%). Обязательства малого и среднего бизнеса перед банками достигли 79,5 млрд рублей, увеличившись за год более чем в 1,8 раза.

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источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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