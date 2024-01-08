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За год пиротехники МЧС России уничтожили в у более 5 000 взрывоопасных предметов

За год пиротехники МЧС России уничтожили в Крыму более 5 000 взрывоопасных предметов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:36 08.01.2024

В Крыму обезвреживанием авиационных и фугасных бомб и снарядов, оставшихся после Великой Отечественной войны, занимается отделение пиротехнических работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В Феодосии, Керчи и Ленинском районе разминирование проводят специалисты Специального морского отряда.

На счету крымских пиротехников сотни тысяч успешных операций по очистке территорий от взрывоопасных предметов. Чаще всего специалистам попадаются артиллерийские снаряды, минометные мины и авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны. Особая опасность всех этих находок в том, что корпусы практически сгнившие, а взрывчатое вещество в полной сохранности, поэтому бомбы могут детонировать в любой момент, – рассказали в ГУ МЧС России по РК.

За год пиротехники МЧС России уничтожили в Крыму более 5 000 взрывоопасных предметов

Самая крупная операция по уничтожению боеприпаса в 2023 году прошла в марте в селе Семисотка Ленинского района. Пиротехники Специального морского отряда МЧС России нашли бомбу SC-500. Это пятисоткилограммовая немецкая фугасная бомба была наиболее распространённой среди используемых ВВС Германии.

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Из-за повреждённых взрывателей её транспортировка оказалась невозможна. В зоне возможного поражения оказались 287 жилых домов. Пиротехники МЧС России в течение трёх дней вокруг боеприпаса возвели десятиметровый круговой защитный вал, а местные жители были заблаговременно проинформированы и эвакуированы. Взрывоопасный предмет был успешно уничтожен без повреждения жилых домов, строений и линии электропередач, находившейся в непосредственной близости.

Всего за 2023 год на территории полуострова было обезврежено более 5000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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