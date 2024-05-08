За год предложение в новостройках Севастополя сократилось на 33%

По сравнению с апрелем 2023 года сильнее всего выбор жилья на первичном рынке увеличился в Тольятти, Тюмени и Рязани. В Севастополе средняя стоимость квартир в новостройках составляет 8,4 млн рублей.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги апреля на рынке новостроек. В среднем по России предложение за год выросло на 31%. Сильнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и объектов с четырьмя комнатами и более (+36% в обоих), предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%. Стоимость квадратного метра в новостройках по сравнению с апрелем 2023 года в России прибавила 4%.

Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Наши опросы показывают, что люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков, — комментирует руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Предложение на рынке первичной недвижимости за год увеличилось в 31 из 39 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». В Тольятти по сравнению с апрелем 2023 года количество доступных объектов в новостройках выросло в пять раз, в Тюмени — в 3,6 раза, в Рязани — в 2,7 раза, в Иркутске — в 2,6 раза.

В большинстве городов исследования спрос на жилье в новостройках за год сократился, но были у этого тренда исключения. В Улан-Удэ интерес к объектам на первичном рынке вырос на 76%, в Омске — на 7%, в Москве — на 5%, в Томске — на 1%. Столица стала единственной локацией, где одновременно рос спрос и падало предложение.

По итогам апреля 2024 года дешевле всего квадратный метр стоил в Оренбурге (73 тысячи рублей), Брянске (97 тысяч рублей), Саратове (99 тысяч рублей) и Ульяновске (100 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Сочи (452 тысячи рублей), Москве (373 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (251 тысяча рублей).