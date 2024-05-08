Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За год предложение в новостройках Севастополя сократилось на 33%
актуально в республике
За год предложение в новостройках Севастополя сократилось на 33%
фото: pikist.com

За год предложение в новостройках Севастополя сократилось на 33%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 08.05.2024

По сравнению с апрелем 2023 года сильнее всего выбор жилья на первичном рынке увеличился в Тольятти, Тюмени и Рязани. В Севастополе средняя стоимость квартир в новостройках составляет 8,4 млн рублей.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги апреля на рынке новостроек. В среднем по России предложение за год выросло на 31%. Сильнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и объектов с четырьмя комнатами и более (+36% в обоих), предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%. Стоимость квадратного метра в новостройках по сравнению с апрелем 2023 года в России прибавила 4%.

Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Наши опросы показывают, что люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков, комментирует руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. 

Предложение на рынке первичной недвижимости за год увеличилось в 31 из 39 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». В Тольятти по сравнению с апрелем 2023 года количество доступных объектов в новостройках выросло в пять раз, в Тюмени — в 3,6 раза, в Рязани — в 2,7 раза, в Иркутске — в 2,6 раза.

Узнайте больше:  Из зоны СВО в Крым доставили 160-метровую георгиевскую ленту

В большинстве городов исследования спрос на жилье в новостройках за год сократился, но были у этого тренда исключения. В Улан-Удэ интерес к объектам на первичном рынке вырос на 76%, в Омске — на 7%, в Москве — на 5%, в Томске — на 1%. Столица стала единственной локацией, где одновременно рос спрос и падало предложение.

По итогам апреля 2024 года дешевле всего квадратный метр стоил в Оренбурге (73 тысячи рублей), Брянске (97 тысяч рублей), Саратове (99 тысяч рублей) и Ульяновске (100 тысяч рублей). Самые высокие цены — в Сочи (452 тысячи рублей), Москве (373 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (251 тысяча рублей).

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: недвижимость в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
недвижимость в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.