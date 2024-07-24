За год производство воды в РК выросло на 46%

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» проанализировали объем производства упакованной воды в январе – июне 2024 года. Так, за первое полугодие производство составило более 6,3 млрд литров, что на 14% больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года, когда производство воды составило 5,5 млрд литров.

Республика Крым на пятом месте рейтинга регионов по росту производства воды за год. По данным системы маркировки «Честный знак», за январь – июнь этого года в регионе было произведено 108,5 млн литров воды, что на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда в Республике Крым было произведено 74,3 млн литров воды.

Рост производства воды в регионе и России в целом связан не только с возросшим спросом на питьевую воду, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке. За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю. Так, в ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти – более четверти рынка. Так, в Республике Крым из тени вышло 12 производителей воды после введения маркировки, – прокомментировала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (Центра развитий перспективных технологий).

В России самые высокие темпы роста производства воды зафиксированы в сегменте газированной минеральной природно-лечебной воды – прирост объемов производства по стране составил 32% с 52 млн литров в первом полугодии 2023 года до 69 млн литров в этот же период 2024 года.

На втором месте – газированная вода, объем производства которой в России за год вырос на 30% до 694 млн литров. Больше всего в стране производится негазированной питьевой воды: 4,1 млрд литров за первые 6 месяцев 2024 года – это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Справочно:

В России маркируется 17 групп товаров, проходит 20 экспериментов. Сегодня маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению «Честного знака» доля нелегальных товаров в табачной отрасли сократилась на четверть, а на рынке воды на треть: маркировка выявила более 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Количество просроченных лекарств сократилось в 3 раза, а фальсификат молока уменьшился с 30% до 0,2%. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.

источник: пресс-служба ЦРПТ

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