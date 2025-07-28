Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Достопримечательности Крыма | За год работы комплекс «Новый Херсонес» принял 3 миллиона человек
Новости Республики

За год работы комплекс «Новый Херсонес» принял 3 миллиона человек

Опубликовал: КрымPRESS в Достопримечательности Крыма 13:55 28.07.2025

За год работы «Нового Херсонеса» музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня исполняется год со дня открытия музейно-храмового комплекса. За это время его посетили более трех миллионов человек, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, «Новый Херсонес» стал новой точкой притяжения, куда приезжают гости не только со всех концов России, но и из других стран.

Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» состоялось 30 июля 2024 года. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен. За первые 100 дней работы его посетили более миллиона человек.

«Новый Херсонес» возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон Арена» и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.

Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.

источник: РИА Новости Крым 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x