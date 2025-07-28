За год работы комплекс «Новый Херсонес» принял 3 миллиона человек

Сегодня исполняется год со дня открытия музейно-храмового комплекса. За это время его посетили более трех миллионов человек, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, «Новый Херсонес» стал новой точкой притяжения, куда приезжают гости не только со всех концов России, но и из других стран.

Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» состоялось 30 июля 2024 года. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен. За первые 100 дней работы его посетили более миллиона человек.

«Новый Херсонес» возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон Арена» и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.

Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.

источник: РИА Новости Крым