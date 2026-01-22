За год Региональная лизинговая компания помогла предпринимателям Крыма на 772 млн рублей

Наиболее масштабным проектом стало обновление автопарка крымского производителя молочной продукции: приобретено 11 единиц транспорта на общую сумму 50,4 млн рублей. Это позволило предприятию существенно расширить географию поставок и повысить качество логистики.

Значительные средства были направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса региона: 25,1 млн рублей инвестировано в оснащение производства военной экипировки для участников специальной военной операции.

В сфере расширения производственных мощностей реализованы проекты по модернизации полиграфического производства на 24,2 млн рублей и производства металлопластиковых окон на 24,8 млн рублей.

Развитие строительной отрасли поддержано запуском нового бетонного завода стоимостью 14,9 млн рублей. В мебельной промышленности модернизировано производство фасадов с приобретением 6 единиц оборудования на 14,2 млн рублей.

Пищевая промышленность получила поддержку в виде расширения производства бумажных стаканов: приобретено 4 единицы оборудования стоимостью 14,2 млн рублей.

Напомним, Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ставшего структурной составляющей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организация помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК