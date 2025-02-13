За год в Крыму выявили 141 фальшивую банкноту

За 2024 год в банковском секторе Республики Крым выявлена 141 фальшивая купюра – это на 23 единицы меньше, чем по итогам 2023 года.

Реже всего в регионе встречались поддельные банкноты номиналом 50 и 500 рублей – по одной купюре. Также за прошлый год выявлено 7 двухтысячных, 25 тысячных и 107 пятитысячных банкнот.

Тенденцию к снижению числа фальшивок мы наблюдаем в регионе уже не первый год, – отмечает руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Однако при обращении с наличными стоит всегда быть бдительными и перепроверять их на месте расчета.

Самостоятельно проверить подлинность купюр можно тремя способами: на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. Если банкнота вызывает сомнения, можно обратиться в любой коммерческий банк для ее проверки.

С подробной информацией о защитных признаках российских купюр можно ознакомиться в специальном разделе на сайте регулятора и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации