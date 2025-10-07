За год выдача ипотеки упала на треть

За девять месяцев 2025 года выдача ипотеки снизилась на 33,5% относительно такого же периода 2024 года. Всего с начала текущего года банки выдали жилищных кредитов на сумму 2,59 трлн рублей. Это на треть ниже прошлогоднего значения.

В сентябре 2025 года объем выдачи ипотеки превысил 399 млрд рублей. Средний размер выдаваемого жилищного кредита на протяжении трёх месяцев снижался. В сентябре он увеличился на 3,6% относительно августа 2025 года. Средняя сумма ипотеки составила 5 млн рублей.

В сентябре банки выдали 80,1 тыс. жилищных кредитов. Это на 3,7% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Аналитики Frank RG полагают, что помесячный рост выдачи ипотеки связан со снижением ключевой ставки Центробанка и уменьшением ставок по рыночной ипотеке.

Средний размер ипотечного кредита достиг 4,36 млн рублей. В Москве средняя сумма ипотеки достигла 6,86 млн рублей.

Ранее в Объединённом кредитном бюро сообщили, что средний размер ипотечного кредита за год вырос на 6%. В августе 2025 года он составил 4,36 млн рублей. При этом средний срок кредитования сократился на 7 месяцев, он составил 21 год и 9 месяцев.

источник: ЦИАН