За ходом голосования в Крыму и Севастополе будут следить почти две тысячи камер

Интернет-провайдер, компания «Миранда-медиа» завершила установку камер видеонаблюдения на избирательных участках в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба компании. По ее данным, в 2021 году видеонаблюдение организовано на 937 избирательных участках и территориальных избирательных комиссиях, где установлены 1874 ip-видеокамеры. В течение трех суток (17,18 и 19 сентября) в онлайн режиме будет вестись видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов.

Одним из важных инструментов обеспечения легитимности выборов – это видеонаблюдение за процессом голосования. В этом году «Миранда-медиа» совместно с партнерами по отрасли обеспечивает видеонаблюдение за выборами в Государственную думу РФ на территории всего Крыма и Севастополя, — отметил генеральный директор «Миранда-медиа» Арчил Бесаев. – В этом году выборы проходят в условиях пандемии и для соблюдения безопасности и здоровья ЦИК принял решение о том, что голосование будет длиться в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, поэтому и видеонаблюдение будет вестись непрерывно в течение трех суток, включая две ночи, когда бюллетени избирателей, проголосовавших в пятницу и субботу, будут находиться в специальных сейф-пакетах.

Подчеркивается, что трансляция будет идти не на общедоступный, а на служебный портал, к которому будут иметь доступ избиркомы, партии и кандидаты.