За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 крымчан

В опросе сервиса SuperJob приняли участие граждане из Крыма. В неверности признался каждый девятый крымчанин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 8% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 15%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 13%. По 11% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Горожане довольно категоричны в отношении изменщиков. 78% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 43% однозначно уверены в этом, еще 35% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Время проведения: 27 июня — 25 июля 2024 года

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