Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 крымчан
актуально в республике
За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 крымчан
иллюстрация: pikist.com

За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 28.07.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие граждане из Крыма. В неверности признался каждый девятый крымчанин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 8% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 15%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 13%. По 11% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Горожане довольно категоричны в отношении изменщиков. 78% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 43% однозначно уверены в этом, еще 35% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Слава Военно-Морскому Флоту! Да здравствует Россия!"

Время проведения: 27 июня — 25 июля 2024 года

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.