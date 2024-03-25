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За какие объекты благоустройства могут проголосовать жители Армянска

За какие объекты благоустройства могут проголосовать жители Армянска

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:14 25.03.2024

В Крыму стартовало голосование за объекты благоустройства. Отдать свой голос сможет каждый крымчанин старше 14 лет до 30 апреля на портале gorodsreda.ru или при помощи волонтеров, которые в период голосования будут находиться в местах массового пребывания граждан. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В настоящее время на платформе https://91.gorodsreda.ru/  и на сайте «Госуслуги» проходит онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства на 2025 год.

В Армянске жители голосуют за одну из предложенных общественных территорий:

— Пешеходная зона по улице Сопина;

— Территория вдоль улицы Магдесяна, в районе школы № 3;

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 — Бульвар № 1 – «Сквер строителей».

В ходе благоустройства пешеходной зоны по улице Сопина планируется замена покрытий, установка МАФ и освещения, дополнительное озеленение. Общественная территория «Сквер строителей», которая является продолжением двух центральных бульваров города Армянска. В ходе благоустройства территории планируется замена покрытий, устройство системы освещения, установка МАФ. Общественная территория, расположенная вблизи 3 и 4 школы, а так же ДЮСШ города Армянска. Запланированы работы по мощению дорожек тротуарной плиткой, устройство нового освещения, установка скамеек, клумб, выполнение озеленения, — рассказал Юрий Гоцанюк.

 

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