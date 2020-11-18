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За крымчан! Стартует народное голосование на конкурсе «Вкусы России»

За крымчан! Стартует народное голосование на конкурсе «Вкусы России»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 18.11.2020

Народное голосование на конкурсе «Вкусы России», стартовав 19 ноября, завершится 2 декабя.  Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Бренды производителей из Крыма «Крымские морепродукты и аквакультуру», «Крымский сыр», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Крымские пахлаву и рахат-лукум» смогут поддержать как крымчане, так и жители других регионов России на официальном сайте проекта — здесь.

Уже буквально через несколько часов, с 00:00 19 ноября, можно будет проголосовать за пять вкусных крымских брендов. Гастрономическую сферу республики представят 26 сельхозпроизводителей. Каждый житель страны сможет поддержать свой любимый продукт и регион. Крым многогранен, ему есть чем угостить, при этом удовлетворив самые изысканные вкусы жителей нашей большой страны. Для конкурса выбраны самые уникальные крымские продукты: вкуснейший сыр, выдержанное, ароматное вино, полезнейшие морепродукты и аквакультуру, сладкий ялтинский лук и нежнейшие сладости, которым нужна поддержка жителей полуострова, — цитирует пресс-служба Министерства сельского РК заместителя Председателя Совета министров — министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшин.

Каждый житель страны сможет поддержать до трех любимых брендов, однако все они должны быть из разных субъектов России. Поиск участников будет доступен как по бренду, так и по субъекту.

По словам заместителя Председателя Правительства РК, по итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях. Конкурс позволит максимально раскрыть потенциал каждого производителя от широко известного в России до небольшого.

За крымчан! Стартует народное голосование на конкурсе «Вкусы России»

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