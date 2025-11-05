Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | За лесами Ялты следит искусственный интеллект — для защиты от лесных пожаров
Новости Республики
За лесами Ялты следит искусственный интеллект - для защиты от лесных пожаров
фото: stocksnap.io

За лесами Ялты следит искусственный интеллект — для защиты от лесных пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:16 05.11.2025

В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, на территории муниципалитета работают уже 14 комплексов, контролирующих природные зоны и их прилегающие территории.

9 мощных интеллектуальных поворотных камер системы «Лесохранитель» установили в этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета. Еще 5 работали ранее и показали свою эффективность, – рассказала Павленко.

Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью.

Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена, – заключила Павленко.

Ранее сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.

Узнайте больше:  В Феодосии теперь есть деревья дружбы

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x