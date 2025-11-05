За лесами Ялты следит искусственный интеллект — для защиты от лесных пожаров

9 мощных интеллектуальных поворотных камер системы «Лесохранитель» установили в этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета. Еще 5 работали ранее и показали свою эффективность, – рассказала Павленко.

Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью.

Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена, – заключила Павленко.

Ранее сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.

источник: РИА Новости Крым