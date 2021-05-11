За «майские» по Крымскому мосту проехало почти 170 тысяч автомобилей

Почти 170 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту (в обоих направлениях) за первую декаду мая.

За период с 1 по 10 мая 2021 года по Крымскому мосту проехало почти 170 тысячи автомобилей в обоих направлениях. Транспортный поток в Республику Крым на 2,8% превысил обратное направление и составил около 85 тысяч транспортных средств. На полуостров проследовало на 11,7% грузовых и на 1,6% легковых автомобилей больше, автобусов – на 10,4% в Краснодарский край, – сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Дорожники напомнили: в прошлом году из-за пандемии коронавируса во время майских праздников действовали ограничения на проезд в Крым граждан из других регионов. Ну а в 2019 году в период с 1 по 11 мая по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях проехали более 151 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту с момента открытия проехало 14 млн. автомобилей.