За месяц в госветклинике Севастополя помогли 300 животным

В Государственной ветеринарной клинике на ул. Могилевская, 16 подвели итоги работы за прошедший месяц: помощь получили 177 кошек и 123 собаки.

Чаще всего владельцы обращались с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи, гинекологическими проблемами, хирургическими патологиями, включая новообразования, также обращались для извлечения инородных тел, в том числе устюгов.

Кроме того, в клинику приходят для профилактических осмотров, вакцинации и противопаразитарных обработок. Растет и число обращений с другими домашними животными — грызунами, кроликами и декоративными птицами.

Государственная ветеринарная клиника оснащена современным диагностическим, хирургическим и реанимационным оборудованием, что позволяет ветеринарным специалистам быстро и точно устанавливать диагноз, проводить сложные операции и назначать эффективное лечение.

Напомним, с начала 2025 года в клинике помощь в сложных случаях оказали более 900 животным, а всего было принято около 3 000 пациентов.

Регулярные осмотры и своевременные прививки помогают сохранять здоровье питомцев.

Прием ежедневно с 8:00 до 20:00, ул. Могилевская, 16. Телефон :+7-978-300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя