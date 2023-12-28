За минувшие две недели в Крыму зарегистрировали 548 рождений и 557 браков

23.12.23 оказалась популярной датой у молодоженов.

За минувшие две недели в Крыму отделы ЗАГС зарегистрировали 548 рождений и 557 браков. Об этом сообщили в республиканском минюсте.

Отчетный период отличился таким большим количеством браков из-за «зеркальной» даты — 23.12.2023, когда, напомним, было большое количество свадеб и в целом из-за желания влюбленных стать супругами еще в уходящем году, — говорится в сообщении.

Рождений было больше всего в Симферополе — 157, в Симферопольском районе — 53, в Ялте — 37, в Керчи и в Евпатории — по 27, в Алуште — 20. Новорожденных мальчиков было больше, чем девочек: 281 и 267. Также зарегистрировано 9 двоен и 76 установлений отцовства, большая часть при регистрации рождения.

Имена новорожденным детям давали чаще те, что и обычно, а среди редких были: Реанна, Августин, Архип, Савелий, Ян, Жасмин, Гордей, Саргис, Абдульхамид, Номан, Себие, Сафия, Агния, Левон, Тигран, Лео, Оливия, Халиса, Паулина, Иона, Ямина, Севинч, Замфира, Сейтэннан, Айлиз, Арчана (мужское), Анри, Илария.

При этом браков было больше всего также в Симферополе — 86, в Ялте — 62, в Симферопольском районе — 54, в Керчи — 48 и в Евпатории — 42.

За отчетный период средний возраст новобрачных оставался в пределах 30-33 лет, во многом за счет возрастных пар, среди которых были: 72-летний мужчина и 68-летняя женщина, 71-летний мужчина и 70-летняя женщина, 71-мужчина и 73-летняя женщина, 63-летний мужчина и 72-летняя женщина, 70-летний мужчина и 74-летняя женщина.