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За сутки в Крыму произошло девять пожаров и одно ДТП
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

За минувшие сутки в Крыму произошло девять пожаров и одно ДТП

Опубликовал: news-parser в Происшествия 11:34 27.06.2026

Крымские спасатели 26 июня реагировали на девять пожаров и одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По предварительным данным, произошло шесть техногенных пожаров, два возгорания сухой растительности и один пожар, связанный с горением мусора.

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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия одной аварии.

Кроме того, в Ялте пиротехники МЧС обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

источник: Московский комсомолец Крым

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