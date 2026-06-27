За минувшие сутки в Крыму произошло девять пожаров и одно ДТП

Крымские спасатели 26 июня реагировали на девять пожаров и одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По предварительным данным, произошло шесть техногенных пожаров, два возгорания сухой растительности и один пожар, связанный с горением мусора.

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия одной аварии.

Кроме того, в Ялте пиротехники МЧС обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

источник: Московский комсомолец Крым

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