За минувшую неделю жертвами онлайн-мошенников в Крыму стали 85 человек

Как противостоять злоумышленникам.

С 1 по 7 апреля жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 85 граждан, из которых только 23 – пожилые люди. Об этом сообщили в МВД по РК. «Схемы» злоумышленников все те же: звонки «из банка», постановка «Ваш родственник попа в ДТП», предложения «выгодных покупок» и «легкого заработка», установка вредоносных приложений и переход по ссылкам.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…».

Положите трубку. Это мошенники!

Казалось бы, на протяжении долгого времени все СМИ, соцсети, прочие источники информации ежедневно рассказывают о мошеннических уловках и предупреждают граждан. Но ежедневный счет жертв, потерявших сбережения, идет на десятки. В чем причина? Специалисты полагают: в психологии.

Представители МВД по Республике Крым в рамках профилактики дистанционного мошенничества провели рабочую встречу с ведущими специалистами кафедры социальной психологии КФУ им. В. И. Вернадского. На основе проведенного совместного анализа специалисты выделили факторы подверженности мошенническим действиям по самым распространенным схемам.

Например, по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» выделяются следующие факторы:

Снижение когнитивных функций потенциальных пострадавших в связи с возрастом 60+.

Рекомендации: объяснить пожилым родственникам, что, если звонит неизвестный и сообщает о случившейся беде, нужно положить трубку и перезвонить лично родному человеку для проверки информации.

Блокировка каналов получения дополнительной информации.

Рекомендации: если пожилые родственники пользуются смартфонами, научите их писать сообщения всем членам семьи и дожидаться ответа от них в письменном виде; если пожилые родственники пользуются кнопочными телефонами – настроить кнопки «быстрого вызова» ближайших родственников, что позволит сократить время на поиск телефона в контактах.

Отсутствие реального субъекта для активизации сопротивления (голос в трубке не идентифицирован).

Рекомендации: научить пожилых родственников контрольному вопросу, например, «Моя внучка (дочка, сын, внук, муж) сегодня вышла из дома в зеленом шарфе (пальто, туфлях и т.п.), уверены ли вы, что это она, на ней есть такой-то предмет?». Договориться заранее о предмете, которого не существует. Если звонивший подтверждает наличие несуществующего предмета, значит это мошенник.

Культурный слой, чья активная молодость и зрелость пришлась на 90-е годы, сохранившийся в динамическом стереотипе (установке) «порешать» деньгами.

Рекомендации: объяснить пожилым родственникам, что предложение дать взятку или «порешать» деньгами является преступлением. Сотрудники полиции никогда не станут предлагать передать деньги, сотрудники скорой помощи – также.

Представители МВД по Республике Крым и специалисты по социальной психологии пришли к выводу:

Качественное противодействие мошеннической активности возможно с учетом психологических факторов, влияющих на подверженность потенциальных пострадавших мошенническим действиям. С помощью закрытия «слабых» мест в информационной безопасности личности, посредством правильного информационного воздействия, поможет значительно снизить количество жертв киберпреступников.