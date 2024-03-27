За минувшую неделю жертвами онлайн-мошенников в Крыму стали 85 человек

В Крыму продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан дистанционным способом – посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 47 граждан (в том числе 26 пенсионеров). В схему «Ваш родственник попал в ДТП» поверили жители Симферополя, Евпатории, Ялты и Алушты. Им позвонил неизвестный и сообщил, что родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги. Граждане передали нужную сумму денежных средств пришедшим к ним курьерам.

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что папка с документами, которую заявительница ранее утеряла, находится у него. Под предлогом вознаграждения, по просьбе неизвестного, женщина отправила ему денежные средства. А позже поняла, что попалась на уловку мошенника, когда своих документов она так и не получила.

Житель Симферополя рассказал сотрудникам полиции, что нуждался в грузоперевозках. Для этого через сайт нашел исполнителя. Позже ему позвонил неизвестный и представился водителем. Под предлогом оказания услуги, завладел финансами заявителя. Мужчина понял, что его обманули мошенники, когда по приезде настоящий водитель сообщил, что на счет компании денежные средства за перевозку не поступали.

20 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Мошенники всё чаще используют мессенджеры в своих схемах обмана. Они представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают недостоверную информацию. Прежде, чем действовать по инструкции злоумышленников, позвоните в банк и убедитесь в правдивости сообщаемой информации, — отметили в МВД по РК.

Жительнице Симферополя в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что произошла утечка личной информации и теперь неизвестные пытаются оформить на заявительницу кредит. Под предлогом удаления заявки, необходимо взять встречный кредит и перевести денежные средства на указанный счет – тогда заявка неизвестных аннулируется. Женщина так и сделала, но позже поняла, что это были мошенники.

Жительница Феодосии обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в мессенджере Вотсап ей поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что учетную запись женщины на портале «Госуслуги» взломали. Под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет, неизвестный похитил накопления заявительницы.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 24 гражданина, из которых 7 — пожилого возраста.

Жительница Ялты рассказала сотрудникам полиции, что в мессенджере Вотсап ей написал неизвестный с предложением дополнительного заработка путем торговых инвестиций одной из энергетических компаний. Женщина отправила денежные средства, но связь с абонентом оборвалась. Позже заявительница поняла, что попалась на мошенническую схему.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Кировского района. Женщина сообщила, что в одной из социальной сети ей написала дочка с просьбой о долге денежных средств. Заявительница в сообщении передала данные банковской карты, с которой, впоследствии, списали деньги. Позже женщина узнала, что дочь ей не писала, а личный аккаунт родственницы был взломан.

Житель Симферополя сообщил полицейским, что неизвестный, используя мессенджер «Телеграм», мошенническим способом, под предлогом доставки товара из Китая, завладел денежными средствами заявителя.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

14 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель Ялты сообщил полицейским, что неизвестный позвонил ему в мессенджере «Телеграм» и представился сотрудником банка. Под предлогом защиты денежных средств, посредством вредоносной программы, злоумышленник получил доступ к онлайн-приложению банка и завладел финансами мужчины.

Жительница Евпатории обратилась в полицию, рассказав, что на сайте объявлений разместила публикацию о продаже кофе-машины. После чего с ней связался неизвестный, который сообщил о намерениях приобрести данный товар. Для этого заявительнице было предложено перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы «покупатель» смог отправить деньги за товар. После ввода данных, со счета женщины списались денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся ваших сбережений. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.