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За мусором - глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

За мусором — глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 18:41 12.05.2021

Камеры видеонаблюдения на полигоне твердых коммунальных отходов в Белогорске установили в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Отслеживать проведение работ по рекультивации полигона можно онлайн 24 часа в сутки, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

За мусором - глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

За мусором - глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

В настоящее время, говорят специалисты, работы на объекте начаты и идут полным ходом согласно утвержденному графику.

За мусором - глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

Справка: Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

За мусором - глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

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