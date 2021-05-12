За мусором — глаз да глаз. На полигоне ТКО в Белогорске установили камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения на полигоне твердых коммунальных отходов в Белогорске установили в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Отслеживать проведение работ по рекультивации полигона можно онлайн 24 часа в сутки, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В настоящее время, говорят специалисты, работы на объекте начаты и идут полным ходом согласно утвержденному графику.

Справка: Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

