За мяту на даче теперь могут… оштрафовать

Она при этом отметила, что перечень растений, подлежащих контролю, также включает такие виды, как банистериопсис каапи, голубой лотос, грибы с содержанием псилоцибина и псилоцина, диплоптерис кабрерана и другие.

Штрафы за вредные растения

На основании постановления правительства РФ лицам, занимающимся сельским хозяйством, и владельцам земельных участков запрещается выращивание данных растений. В случае выявления мятных или шалфейных насаждений на территории собственники будут обязаны своевременно принять меры по их уничтожению. Нарушение данных требований может привести к административной ответственности и наложению штрафов, — говорит эксперт.

Владельцы земельных участков также обязаны осуществлять мероприятия по защите своих угодий от зарастания сорными растениями, деревьями и кустарниками. Санкции за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, а также сорняками предусмотрены статьей 10.1 КоАП РФ.

Невыполнение гражданами этих требований может повлечь наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от категории земель и региона, где расположена дача. Владельцы сельскохозяйственных угодий обязаны защищать свои земли от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (пп. 3 п. 2 ст. 13 ЗК РФ), чтобы предотвратить деградацию и ухудшение плодородия почв, — уточнила Ольга Чирикова.

Не вся мята опасна

Сотрудник кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко добавила: Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) содержит психоактивное вещество сальвинорин А, которое может вызывать галлюцинации. В России шалфей предсказателей запрещен к выращиванию, так как его психоактивные свойства могут представлять опасность для здоровья человека. Мята полевая (Me ntha arve nsis) используется в кулинарии и медицине, но ее употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, мята полевая может негативно влиять на артериальное давление и сердечный ритм, что способно привести к летальному исходу.

Всем дачникам и садоводам она рекомендует воздержаться от выращивания данных видов растений на своих участках.

Вместо этого обратите внимание на более безопасные альтернативы: шалфей лекарственный — используется в кулинарии и медицине, не содержит психотропных веществ; мята перечная — имеет массу положительных свойств и безопасна для выращивания на приусадебных участках, — посоветовала она.

Какие растения еще запрещены для выращивания

Ранее правительство запретило массовое выращивание одного из самых популярных у дачников вьющихся однолетников — ипомеи трехцветной (Ipomoea Tricolor).

Кроме ипомеи в утвержденный правительством России перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, теперь также включены турбина щитковидная (тоже из семейства вьюнов) и многолетник гармала. Садоводам теперь лучше не увлекаться их выращиванием.

За запрещенные растения могут оштрафовать и даже арестовать на 15 суток

Все эти растения теперь подлежат госконтролю, — пояснил «РГ» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. — Это означает, что их выращивание в большом количестве может привести к наказанию.

Причем нарушителям будет угрожать ответственность вплоть до уголовной — все зависит от количества растений на участке.

Если саженцев ипомеи на участке окажется больше 10 (но меньше 100), независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на 5 тыс. рублей. Организации также подлежат наказанию в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, — пояснил депутат. — Если же количество растений на участке превысит сотню, это преступление квалифицируется уже «в особо крупном размере». В таком случае санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Наказывать будут даже за хранение или получение всего лишь трех граммов семян ипомеи трехцветной (как и других растений из перечня) — это также квалифицируется как преступление.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, что в семечках, листьях и цветах ипомеи трехцветной (как и ее близкой родственницы Ipomoea violacea) содержатся галлюциногенные вещества. Эти вьюны на их родине на Американском континенте веками любили собирать индейцы — использовали их во время магических ритуалов.

Как будут контролировать дачников

Вопрос о том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи и других растений из перечня запрещенных, остается открытым.

Скорее всего, проверка и выявление нарушений будет осуществляться такими органами, как садово-парковое хозяйство, районные ЖЭКи, администрации муниципалитетов, правление СНТ. Их представители могут контролировать дачи и участки, где ведется выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции, — пояснил Никита Чаплин.

Чтобы избежать неприятностей, дачникам рекомендуется:

отслеживать изменения Перечня запрещенных растений;

не выращивать растения с психоактивными веществами;

уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения;

контролировать и знать растения, которые растут на участке.

За какие дачные растения можно угодить в тюрьму

Также можно получить штраф или даже быть привлеченным к уголовной ответственности за выращивание таких растений, как:

Мак снотворный (масличный) . Производство опийного сырья запрещено, культивирование от 10 до 199 маков — крупный размер преступления. 200+ — особо крупный с максимальным сроком.

. Производство опийного сырья запрещено, культивирование от 10 до 199 маков — крупный размер преступления. 200+ — особо крупный с максимальным сроком. Конопля . Посадка любых сортов без лицензии вне закона. От 20 до 329 кустов — крупный размер культивирования, более 330 — особо крупный, за который можно загреметь за решетку на 8 лет.

. Посадка любых сортов без лицензии вне закона. От 20 до 329 кустов — крупный размер культивирования, более 330 — особо крупный, за который можно загреметь за решетку на 8 лет. Кактусы с мескалином (Пейот, Сан-Педро и др.) . От 2 кактусов уже идет как крупный размер, 10+ классифицируются как особо крупный с самым строгим наказанием.

. От 2 кактусов уже идет как крупный размер, 10+ классифицируются как особо крупный с самым строгим наказанием. Кат (кустарник, жевательный стимулятор) . 4-39 растений — крупный размер, 40+ — особо крупный.

. 4-39 растений — крупный размер, 40+ — особо крупный. Кокаиновый куст . От 4 до 19 кустов — крупный размер культивирования, при 20+ срок максимальный.

. От 4 до 19 кустов — крупный размер культивирования, при 20+ срок максимальный. Псилоцибиновые грибы (псилоцибе и др. галлюциногенные виды). 20-199 плодовых тел — крупный размер, 200+ — особо крупный.

источник: «Российская газета»