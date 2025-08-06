За нарушения правил особого противопожарного режима в Крыму оштрафовали больше 700 человек

Уже 704 человека привлечены к административной ответственности за нарушения правил безопасности во время действия особого противопожарного режима, – сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что из них 581 – граждане, 108 – должностные и 15 – юридические лица.

В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.

источник: РИА Новости Крым