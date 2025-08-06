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За нарушения правил особого противопожарного режима в Крыму оштрафовали больше 700 человек
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

За нарушения правил особого противопожарного режима в Крыму оштрафовали больше 700 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 06.08.2025

С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

Уже 704 человека привлечены к административной ответственности за нарушения правил безопасности во время действия особого противопожарного режима, – сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что из них 581 – граждане, 108 – должностные и 15 – юридические лица.

В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

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Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.

источник: РИА Новости Крым 

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