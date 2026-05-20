В Симферополе школьник попал "в капкан" - надел на палец гайку
Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:21 20.05.2026

В Симферополе 11-летний школьник засунул палец в отверстие металлической гайки, ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму. По данным ведомства, мать с сыном обратились к спасателям накануне. Освободиться самостоятельно ребенок не смог.

Мальчик держался молодцом, в глазах читалась боль, а на руке распухший, покрасневший палец, намертво зажатый стальной гайкой, – цитирует пресс-служба замначальника специального отряда Главного управления Сергея Кобринского.

Палец ребенка удалось вызволить с помощью ручного болтореза. Фельдшер отряда оказала школьнику медицинскую помощь, обработав воспаленную кожу.

источник: РИА Новости Крым 

