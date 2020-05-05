За неделю для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка поступили более 600 тысяч заявок

Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн». С каждым днем популярность этой акции, отмечают организаторы, набирает обороты – на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет.
По любым возникающим вопросам круглосуточно консультируют специалисты горячей линии акции по номеру 8 — 800 — 20 — 1945 — 0. Все обращения анализируются организаторами, которые вносят корректировки в форму подачи заявки. Теперь принять участие в виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями, — подчёркивают в оргкомитете события.
Напомним, принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно на следующих площадках:
Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты».
Трансляция шествия «Бессмертный полк — онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России
Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.
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