За неделю для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка поступили более 600 тысяч заявок

Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн». С каждым днем популярность этой акции, отмечают организаторы, набирает обороты – на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет.

По любым возникающим вопросам круглосуточно консультируют специалисты горячей линии акции по номеру 8 — 800 — 20 — 1945 — 0. Все обращения анализируются организаторами, которые вносят корректировки в форму подачи заявки. Теперь принять участие в виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями, — подчёркивают в оргкомитете события.

Напомним, принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/ , https://ok.ru/app/immortal-regiment , https://vk.com/polk_app , https://sber9may.ru/ .

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты».

Трансляция шествия «Бессмертный полк — онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и www.polk.press .

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.