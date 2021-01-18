За неделю на дорогах Крыма погибли 3 человека и 10 получили травмы

В период с 11 по 17 января т.г. на улицах и дорогах Крыма зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них несовершеннолетний.

По вине пешеходов за неделю зарегистрировано 7 ДТП. Основными нарушениями правил дорожного движения, которые привели к трагедии, стали: переход проезжей части дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора; игнорирование пешеходами использования светоотражающих элементов; ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта при удовлетворительном состоянии обочины; неожиданный выход из-за препятствия. Из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили различные травмы, среди них несовершеннолетний, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по Республике Крым.

Основными причинами совершения ДТП с участием пешеходов, отмечают в ведомстве, являются: нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям движения, переход пешеходами проезжей части дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, игнорирование пешеходами использования светоотражающих элементов, ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта при удовлетворительном состоянии обочины, неожиданный выход из-за препятствия.

Водителям и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, обочинам, в случае невозможности двигаться по ним или их отсутствия — осуществлять движение в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств;

при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо на одеже размещать предметы со световозвращающими элементами обеспечивающими их видимость водителями транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть строго по пешеходным переходам;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем участникам дорожного движения: соблюдайте Правила дорожного движения независимо от того, водитель Вы или пешеход!

фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Крым