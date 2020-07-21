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За неделю на дорогах Крыма погибли 5 человек
Фото: ГИБДД

За неделю на дорогах Крыма погибли 5 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:51 21.07.2020

В Крыму – резкий «взлет» числа ДТП. Особенно выходные дни.

С 13 по 19 июля на дорогах Крыма зарегистрировано 45 ДТП, в которых 5 человек погибли и 58 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из которых — несовершеннолетние.

Основные зарегистрированные виды ДТП: столкновение (22 ДТП, 1 человек погиб, 34 пострадали, среди них 3 детей), наезд на пешехода (6 ДТП, 6 человек пострадали, среди них 1 ребенок), опрокидывание (2 ДТП, 2 человека погибло), наезд на препятствие (5 ДТП, 6 человек пострадали), съезд с дороги (4 ДТП, 2 человека погибли, 5 человек пострадали), — сообщили в ГИБДД.

По утверждению инспекторов, наиболее аварийными являются выходные дни. На территории Республики Крым значительно увеличиваются транспортные потоки. За прошедшую неделю 60% дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в субботу (6 ДТП, 1 человек погиб и 7 пострадали) и воскресенье (12 ДТП, 3 человека погибли и 13 пострадали).

За неделю на дорогах Крыма погибли 5 человек

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