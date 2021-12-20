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За неделю на дорогах Севастополя – десять серьезных ДТП. Сводка Госавтоинспекции
Фото: ГИБДД

За неделю на дорогах Севастополя – десять серьезных ДТП. Сводка Госавтоинспекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:29 20.12.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 10 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы, в том числе 16-летний водитель мопеда (об этой аварии – ЗДЕСЬ).

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 409 административных правонарушений, в том числе: 28 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 1 из которых – повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 15 – выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — сообщили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Детское кресло», «Пешеходный переход», «Перевозчик», «Ночной город» и «Обгон».

За неделю на дорогах Севастополя – десять серьезных ДТП. Сводка Госавтоинспекции

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