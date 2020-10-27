За неделю на дорогах Севастополя погиб один человек, еще десять получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек – 33-летний водитель погиб, 10 получили различные травмы, в том числе один ребенок.

20 октября в Сахарной головке произошло столкновение автомобиля «БМВ» и мотоцикла без госномеров под управлением 16-летнего подростка. Школьник перевозил пассажира такого же возраста, которому в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью. Мотоцикл помещен на штрафстоянку, ведется проверка всех обстоятельств происшествия, — рассказали подробности с участием несовершеннолетнего в Госавтоинспекции Севастополя.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 367 административных правонарушений, в том числе 54 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, четверо из которых повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические рейды «Бахус», «Скорость» и «Нетрезвый водитель».

ГИБДД Севастополя обращается ко всем участникам дорожного движения:

Пешеходы не случайно относятся к одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, — на их долю приходится треть всех дорожных происшествий и около 5 тысяч погибших только в 2019 году. Это данные по стране. В городе Севастополе зарегистрировано 135 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых ранения получили 132 человека, 6 – погибли. По вине водителей произошло 99 ДТП, в которых 1 пешеход погиб, 101 получил различные травмы, в том числе 59 на пешеходных переходах. По собственной неосторожности, то есть по причине несоблюдения ПДД пострадали 33 пешехода, 5 – погибли при переходе дороги вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходному переходу, снижать скорость и прогнозировать неожиданный выход пешехода на проезжую часть. Пешеходов предупреждаем о необходимости переходить проезжую часть только в положенных для этого местах и смотреть по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.