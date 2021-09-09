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За неделю прививку от гриппа сделали 3 700 жителей Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За неделю прививку от гриппа сделали 3 700 жителей Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:07 09.09.2021

В преддверии сезона гриппа специалисты рекомендуют жителям Севастополя сделать прививку.

Я призываю прийти и сделать прививку в максимально сжатые сроки, потому что ожидается не самый благополучный эпидсезон по гриппу. Уже выявлены новые агрессивные штаммы вируса. По коронавирусной инфекции сейчас в регионе наблюдается снижение заболеваемости, однако осенью снова ожидается сезонный подъём. Микст-инфекция гриппа и COVID-19 трудно поддаётся лечению, и вероятность летального исхода в таких случаях весьма высока, — цитирует пресс-служба  главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу. 

Для эффективного противодействия вирусу, говорит специалист, необходимо создать в обществе иммунную прослойку. Для этого необходимо привить порядка 274 тысяч человек.

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Севастополе 1 сентября. За первую неделю привито более 3 700 взрослых и детей.

Напомним, в Севастополь поступило более 79 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри». Она в наличии во всех поликлиниках и мобильных прививочных пунктах. Между прививками против гриппа и COVID-19 врачи рекомендуют сделать интервал длительностью не менее месяца.

За неделю прививку от гриппа сделали 3 700 жителей Севастополя

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