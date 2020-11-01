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За неделю в Симферополе ликвидировали почти два десятка стихийных свалок-навалов

За неделю в Симферополе ликвидировали почти два десятка стихийных свалок-навалов

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:20 01.11.2020

С 22 по 29 октября в Симферополе было вывезено порядка 23 тысяч кубических метров твёрдых коммунальных отходов. Коммунальщики ликвидировали 17 стихийных навалов в объёме 96 кубических метров. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров. По его словам, работа по санитарной очистке и ликвидации локальных навалов мусора, образующихся у контейнерных площадок, ведется ежедневно.

В данном направлении дополнительно ведется работа МУП «Железнодорожный Жилсервис». За указанный период предприятием вывезено 554 кубических метров крупногабаритных отходов и строительного мусора, а также порядка 3 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов, — уточнил Евгений Маляров.

За неделю в Симферополе ликвидировали почти два десятка стихийных свалок-навалов

Также он отметил, что основной причиной скопления мусора является сброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерные площадки, которые не предназначены для этих целей.

Ежедневно на маршрут по вывозу твёрдых коммунальных отходов выходит 22 единицы техники МУП «Экоград» в дневную и ночную смену.

За неделю в Симферополе ликвидировали почти два десятка стихийных свалок-навалов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

За неделю в Симферополе ликвидировали почти два десятка стихийных свалок-навалов

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