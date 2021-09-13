За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Севастополе снизилась на 24%

О том, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Севастополе снизилась на 24%, сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Если в прошлый понедельник мы отмечали 937 случаев, то за эту неделю выявлено 716 случаев. Наблюдаемые коэффициенты у нас также имеют тенденцию к снижению: суточный темп прироста составил 0,29, средненедельный темп прироста — 0,36. Коэффициент распространения составил 0,76 против 0,84 неделей ранее, — цитирует чиновника пресс-служба.

Свободный коечный фонд составляет 41% — это 396 коек из 971 развернутой. На амбулаторном лечении находится 794 человека, что на 28% меньше показателя прошлой недели. Тенденция к снижению заболеваемости также прослеживается среди детей, несмотря на начало учебного года. В стационаре находится 71 ребенок, тогда как неделей ранее лечение в больнице проходили 79 детей.

Обстановка улучшилась, но нам предстоит три дня выборов. Завтра в рамках оперативного штаба по коронавирусу определим степень готовности всех служб. По многим регионам принимаются различные решения в отношении школ, потому что большинство избирательных участков находятся в школах. Их надо подготовить, потоки развести, плюс после выборов надо провести дезинфекцию, — говорит губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Что касается прививочной кампании, то на утро 13 сентября первый этап вакцинации от коронавируса прошли 134 536 жителей Севастополя, второй – 124 788 человек. Случаев осложнений не зарегистрировано.

Также в город продолжает поступать вакцина от гриппа. На сегодняшний день от гриппа привились 6 582 человека, из которых 2 532 – дети, — отмечает директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Напомним, в Севастополе пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развёрнуты и мобильные пункты — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», в которых также можно сделать прививку от коронавируса и от гриппа.