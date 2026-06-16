За неделю 37 крымчан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 22,5 миллионов рублей

Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе:

«Ваш родственник попал в ДТП»;

декларация денежных средств;

«безопасный счёт»;

перерасчет пенсии;

дополнительный заработок.

Через ЗВОНКИ

8 крымчан из Симферополя, Саки, Керчи, Ялты, Евпатории, Бахчисарайского, Белогорского и Раздольненского районов поверили в мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП!» и потеряли в общей сумме более 4,5 миллионов рублей. Жителям полуострова позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и врачами медицинских учреждений. Пенсионерам сообщали, что близкие люди попали в дорожно-транспортные происшествия, но предлог для выманивания денег был разный – одним говорили, что денежные средства нужны для непривлечения родственников к уголовной ответственности, другим – для лечения и проведения срочных операций. Злоумышленники требовали, чтобы пенсионеры передали пришедшему к ним «помощнику» денежные средства. Спасая близких «из беды», пенсионеры лишились своих сбережений.

63-летнему керчанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что все имеющиеся денежные средства в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал финансы и передал наличность «специальному человеку». Общий ущерб составил более 9 миллионов рублей.

В полицию Красногвардейского района обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о мошеннических действиях, совершенных в отношении нее. Девушка рассказала, что утром ей позвонил незнакомый номер, «голос в трубке» представился сотрудником сотовой связи. Звонивший сообщил заявительнице, что во избежание блокировки мобильного номера телефона нужно оплатить услуги сотового оператора. Поверив злоумышленникам, девушка отправила на их счет 264 тысячи рублей.

Под предлогом перерасчета пенсии и перевода денег на «безопасный счет» телефонные аферисты обманули 75-летнюю жительницу города Саки. Пожилой женщине по телефону собеседник представился «сотрудником пенсионного фонда» и сообщил об индексации пенсионного капитала, в рамках которого все имеющиеся на руках денежные средства необходимо передать «специальному человеку», который поместит их на «безопасный счет». После завершения всех необходимых мероприятий – финансы вернутся с дополнительным процентом. Таким образом, потерпевшая передала курьеру около 2,5 миллионов рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

В полицию МО МВД России «Сакский» обратился 40-летний местный житель, который рассказал, что через мессенджер нашел объявление о доставке автомобиля из-за границы. Связавшись с автором публикации и договорившись о сделке, мужчина отправил по предоставленным реквизитам около 1,5 миллионов рублей. Однако, спустя время «продавец» пропал и перестал выходить на связь. Потерпевший не дождался ни автомобиля, ни возврата денежных средств.

Под предлогом «дополнительного заработка на бирже» кибераферисты обманули 37-летнего жителя Белогорского района, который познакомился на одном из сайтов с девушкой. Новая знакомая предложила мужчине быстрый и легкий заработок. Согласившись на предложение, потерпевший на протяжении месяца отправлял на неизвестный счет денежные средства. Спустя время положенный процент так и не поступил на карту, а «коллега» перестала выходить на связь. Поддавшись на уловку, мужчина лишился более 350 тысяч рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В полицию Евпатории обратился 20-летний местный житель, который рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка. Звонивший сообщил заявителю, что есть возможность отключить все платные уведомления. Согласившись на услугу, лжеработник отправил молодому человеку ссылку, перейдя по которой со счета потерпевшего списалось более 74 тысяч рублей.

21-летнему ялтинцу в мессенджере пришло сообщение о том, что он выиграл умную колонку. Для получения выигрыша неизвестный отправил молодому человеку ссылку. Ничего не подозревая, ялтинец перешел по предоставленной ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета «пропали» деньги в размере 73 тысяч рублей.

Полиция Крыма напоминает, что при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники – прекращайте разговор! Не переходите по неизвестным ссылкам! Проверяйте несколько раз информацию! Будьте бдительны и предупредите близких!

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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