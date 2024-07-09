За неделю 73 крымчанина отдали мошенникам свои деньги

под различными предлогами неизвестный просит перейти по отправленной им ссылке или установить определенное приложение;

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что прямо сейчас третьи лица пытаются получить доступ к счету или берут кредит на Ваше имя и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка;

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником мобильного оператора и сообщает о том, что срок действия договора по предоставлению услуг мобильной связи истек и прямо сейчас номер заблокируют;

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 36 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников.

Житель Симферополя обратился в полицию с заявлением и сообщил, что хотел приобрести через Интернет деталь для мотоцикла. Позже мужчина нашел сайт по ремонту и продаже запчастей для мототранспорта и оставил там заявку. После этого ему позвонил неизвестный, представился оператором по обработке заказов и сообщил заявителю, что данной детали нет в наличии, ее нужно делать под заказ. Мужчина согласился и отправил предоплату по указанным реквизитам. Спустя время заявитель нужную ему деталь так и не получил, а перейдя на сайт, обнаружил, что он заблокирован.

25 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

В полицию Советского района обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный и представился аналитиком одного из интернет-магазинов. Лжесотрудник предложил заявительнице заработать, инвестировав свои сбережения в компанию. Заинтересовавшись «выгодным» предложением, женщина перевела деньги по указанным реквизитам, но после этого аналитик интернет-магазина перестал выходить на связь.

Жительнице Сакского района в мессенджере Вотсап поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что якобы злоумышленники прямо сейчас пытаются взломать ее банковский счет. Для предотвращения операции нужно перевести имеющиеся деньги на указанные реквизиты. Будучи введенной в заблуждение, заявительница проследовала инструкции неизвестного, а позже поняла, что доступа к новому счету не имеет.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 29 граждан.

Жительнице Оренбурга в мессенджере Вотсап пришло сообщение от неизвестного, который предложил заявительнице помощь в оформлении кредита. Женщина перевела денежные средства на указанные реквизиты, а после абонент перестал выходить на связь.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Симферополя. Женщина рассказала, что в мессенджере Телеграм ей написал неизвестный, который сообщил, что она выиграла в лотерее, но для получения выигрыша нужно внести якобы страховой взнос. Не оценив ситуацию, женщина перевела на неизвестный счет деньги, но выигрыша так и не получила.

В полицию Красноперекопского района обратился мужчина. Он сообщил правоохранителям о том, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотел приобрести автомобильные покрышки. Заявитель нашел выгодное предложение и связался якобы с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за товар. Мужчина согласился и перевел денежные средства на указанные реквизиты, после чего «продавец» удалил объявление и заблокировал заявителя.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

8 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

Жителю Симферополя в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжеработник сообщил заявителю, что договор на предоставление услуг мобильного оператора истек и мужчине нужно его продлить, иначе сейчас его номер заблокируют навсегда. Также «сотрудник банка» отправил заявителю ссылку, перейдя по которой с банковской карты мужчины списались денежные средства.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Красногвардейского района. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником интернет-портала «Госуслуги» и предложил защитить аккаунт на сервере, так как якобы злоумышленники пытаются завладеть его персональными данными. Для совершения операции мужчина перешел по предоставленной от неизвестного ссылке, где ввел реквизиты своей банковской карты. После этого со счета заявителя списались денежные средства.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым