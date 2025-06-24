За неделю 77 человек в Крыму поверили мошенникам и остались без денег

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 43 человека

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жителю Евпатории на мобильный телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил мужчине о подозрительных финансовых операциях, происходящих на его счету, и заверил, что необходимо срочно принять меры. Чтобы избежать нежелательной блокировки счета и вопросов со стороны банка, лжесотрудник убедил заявителя задекларировать свои доходы, якобы таким образом он подтвердит легальность происхождения средств. Доверившись, евпаториец перевел около 2 миллионов 500 тысяч на предоставленные ему реквизиты.

Жительница Симферопольского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Звонивший заявил, что со счета женщины осуществляется финансирование организаций, деятельность которых запрещена в России. Когда заявительница стала отрицать свою причастность к подобной деятельности, мошенники предложили ей перевести свои сбережения на «безопасный счет». Таким образом, доверчивая крымчанка перевела более 1 миллиона 500 тысяч рублей на «безопасные» счета, указанные аферистам.

Пожилому жителю Симферополя позвонил человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он предупредил пенсионера о подозрительных операциях на его счете и заявил, что для сохранности средств необходимо немедленно перевести накопления на «безопасный счет», иначе их похитят мошенники. Прислушавшись, пенсионер перевел 5 миллионов рублей наличными через банкомат на указанные мошенниками счета, но потом понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, БАНКОВ И НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

6 звонков были осуществлены по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП»

Злоумышленники по-прежнему звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками, следователями, адвокатами или даже членами семьи. Они убеждают пенсионеров, что их близкие попали в страшную автомобильную аварию или стали ее виновниками, а для того чтобы им помочь, необходимо срочно передать деньги доверенному лицу.

За минувшую неделюжители полуострова, желая помочь своим близким и родным,передалимошенникам более 2 миллионов рублей.

Так, полицию обратилась жительница Джанкойского района, сообщившая, что ей на мобильный телефон постоянно звонили с разных номеров, представляясь то медицинскими работниками, то сотрудниками правоохранительных органов. Женщину убедили в том, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадал другой человек. Чтобы избежать уголовного преследования родственницы, женщине предложили передать крупную сумму денег доверенному лицу. Взволнованная пенсионерка вручила приехавшему курьеру 450 тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании мошеннических схем «Ваш родственник попал в ДТП». Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 34 человека

В одном из Телеграм-каналов жительница Красногвардейского района увидела объявление о продаже дивана. Заинтересовавшись, она связалась с продавцом, уточнила все детали и договорилась о покупке. Однако, как только деньги были переведены, «продавец» исчез, перестав отвечать на сообщения. В результате, женщина лишилась более 10 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла с мужчиной, приехавшим на отдых в Евпаторию. На одной из онлайн-площадок объявлений турист присмотрел себе лодочный мотор по выгодной цене. Завязав переписку с продавцом и обсудив условия сделки заявитель перевел более 180 тысяч рублей на реквизиты мошенников, но остался без покупки.

Являясь поклонником одной популярной компьютерной игры, молодой человек из Феодосии в тематическом Телеграм-канале присмотрел игровой автомобиль, обладающий уникальными характеристиками. Договорившись с продавцом, парень перевел на предоставленные реквизиты более 12 тысяч рублей в надежде получить желанный болид. Однако, обновив игру, он не обнаружил приобретенного транспортного средства и осознал, что стал жертвой мошенничества.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым