За неделю дистанционные мошенники обогатились за счет крымчан более чем на 34,5 миллиона рублей

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 40 человек

В полицию с заявлением обратился житель Ленинского района. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что в социальной сети увидел объявление о продаже дорогостоящего мобильного телефона по привлекательной цене. Именно эту модель заявитель давно искал и, написав продавцу о своем намерении приобрести смартфон, осуществил перевод денег в сумме 20 тысяч рублей на указанный лжепродавцом счет. Однако, товар он так и не дождался.

Молодой парень обратился в полицию г. Симферополя и рассказал, что он зарегистрировался на сайте «для взрослых». За оказание услуги интимного характера он осуществил перевод денег в сумме 23 тысячи рублей. Спустя некоторое время с ним на связь никто не вышел, тогда парень осознал, что стал жертвой мошенника.

Через ЗВОНКИ обмануты 16 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жительница Керчи рассказала полицейским, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужской голос в трубке представился сотрудником Центробанка и напугал словами о том, что ее сбережения находятся под угрозой. Под этим предлогом женщина перевела около 4 миллионов рублей на «резервный счет».

Жителю Керчи также звонил неизвестный, но уже из другого банка и сообщил, что является сотрудником службы безопасности учреждения. Убедив мужчину в том, что ему удалось отследить, как неизвестные пытались осуществить перевод на подозрительные счета, предложил с целью сбережения финансов осуществить перевод на «резервный» счет. В результате мужчина лишился более 44 тысяч рублей.

26 ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

На схему «безопасный» счет попалась и жительница г. Симферополя. Заявительница рассказала, что накануне ей на мобильный телефон в мессенджер Вотсап поступил звонок от неизвестного абонента. Ответив женщина услышала чужой мужской голос. Неизвестный представился ей сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сбережения под угрозой злоумышленников, которые пытаются осуществить перевод не неизвестные счета. Женщина перевела по указанным лжеправоохранителем реквизитам более 2,5 миллионов рублей.

С заявлением о мошенничестве в полицию г. Симферополя обратилась местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской службы. Под предлогом легкого и быстрого заработка на инвестициях, злоумышленник убедил её перевести более 1,4 миллиона рублей на указанные им реквизиты.

Жительница Керчи рассказала, что в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Убедив женщину в необходимости перерасчета ее пенсии, он заверил, что может ей помочь это сделать дистанционно через сайт Госуслуги, однако нужно будет ему сообщать коды из смс-оповещений. Диктуя неизвестному «секретные пароли» женщина не подозревала, что за ее спиной происходят мошеннические действия. Злоумышленники с помощью кодов изменили пароли от онлайн банкинга женщины, откуда перевели все денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей.

Под этим же предлогом житель Ленинского района отдал мошенникам более 63 тысяч рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 2 гражданина

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница одного из сел Симферопольского района. Она рассказала, что в сети Интернет увидела через всплывающее «окно» объявление о продаже мебели, также внутри была прикреплена ссылка для оплаты. После того, как женщина перешла по ссылке с ее банковского счета списались деньги в сумме более 31 тысячи рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым