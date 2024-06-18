За неделю дистанционные мошенники обворовали 67 крымчан

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником мобильного оператора и сообщает о необходимости продления договора услуг пользования мобильной связью;

неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка или интернет-портала «Госуслуги» и сообщает о том, что прямо сейчас третьи лица пытаются получить доступ к счету или берут кредит на Ваше имя и срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка;

неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Не соглашайтесь на сомнительный заработок. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку.

В полицию обратились 44 гражданина, которые пострадали от действий телефонных мошенников.

Неизвестный позвонил жителю Симферополя и предложил заработать на бирже ценных бумаг. Заявитель согласился. Тогда злоумышленник предложил ему прямо сейчас начать инвестировать, чтобы быстрее получить доход. Для этого нужно было перевести денежные средства (одна часть на инвестиции, другая – для активирования личного кабинета на бирже). Выполнив инструкцию от неизвестного, связь заявителя с абонентом прервалась. Мужчина лишился своих сбережений, а доступ к личному кабинету на бирже ценных бумаг так и не активировался.

Жительница Алушты обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил женщине, что к ее счету третьи лица пытаются получить доступ и похитить имеющиеся там денежные средства. Пользуясь взволнованным состоянием своей собеседницы, злоумышленник продиктовал реквизиты якобы «безопасного счета», куда нужно было перевести деньги. Заявительница так и сделала, а позже поняла, что доступа к новому счету не имеет.

27 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Жителю Керчи в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился якобы покупателем квартиры, объявление о продаже которой мужчина ранее опубликовал на интернет-сервисе бесплатных объявлений. Войдя в доверие к заявителю, злоумышленник убедил его предоставить реквизиты карты для перечисления предоплаты. Позже мужчина обнаружил списание денежных средств на неизвестный счет.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Феодосии. Неизвестный, посредством мессенджера Вотсап, позвонил ей и представился специалистом сотовой компании. Звонивший сообщил женщине, что ей необходимо продлить договор услуг мобильной связи. Для этого заявительница перевела денежные средства, а позже поняла, что это был мошенник.

Услышали по телефону такие слова?

«на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

«вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

«вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

«на вас заведено уголовное дело…»;

«нужно обновить личные данные…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 18 граждан.

Жительнице Симферополя в мессенджере Вайбер пришло сообщение от якобы ее знакомой с просьбой занять денег в долг. Не раздумывая, женщина перевел денежные средства на указанные реквизиты, а позже узнала, что аккаунт приятельницы был взломан неизвестными.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Джанкоя. Женщина сообщила, что неизвестный, используя мессенджер Вотсап, написал ее дочери с аккаунта отца. Лжеродственник попросил ребенка перевести ему деньги на ремонт автомобиля. Будучи уверенной в том, что близкому нужна помощь, девочка совершила перевод денежных средств на указанные реквизиты. После операции выяснилось, что аккаунт был взломан злоумышленниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Пятеро граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам от неизвестных и не вводите свои реквизиты банковской карты.

Жительнице Симферополя позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить у нее кислородный концентрат, объявление о продаже которого женщина выставила ранее на интерне-сервисе бесплатных объявлений. Лжепокупатель отправил заявительнице ссылку, чтобы она указала данные банковской карты, и он смог отправить деньги за товар. Женщина так и сделала, но после ввода реквизитов по указанной ссылке ей пришло смс-оповещение о списании денежных средств на неизвестный счет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым