За неделю доверчивые крымчане сами отдали онлайн-мошенникам почти шесть миллионов рублей

В Крыму сотрудники полиции зарегистрировали 35 фактов дистанционных мошенничеств за прошедшую неделю. Сумма ущерба, нанесенного доверчивым крымчанам, — 5 млн. 867 тыс. рублей. И это своеобразный «рекорд».

С 18 по 24 апреля органами внутренних дел в Республике Крым зарегистрировано 35 фактов мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционным способом: через телефонные звонки, социальные сети и сайты бесплатных объявлений. В сводку полиции попали эпизоды преступной деятельности, зарегистрированные в Симферополе, Керчи, Саки, Симферопольском районе, связанные с реализацией вещей через Интернет, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Крымчане выставили на сайте свои объявления о продаже автомобильной и бытовой техники. Однако злоумышленники под видом покупателей, используя мошеннические схемы, списали со счетов продавцов от 150 тысяч до 1 млн. рублей.

Пресс-служба крымской полиции приводит примеры:

Жертвой интернет-мошенника стал житель Симферопольского района с. Родниковое, который пытаясь купить экскаватор, перевел в качестве залога на карту мошенника 1 млн. 329 тысяч рублей. Аналогичный случай зарегистрирован и в Симферопольском районе.

В мошенническую схему в банковской сфере попал житель Феодосии. Под предлогом защиты денежных средств аферист завладел деньгами потерпевшего в сумме более 190 тыс. рублей. Заявитель, используя личный кабинет банка, перевел деньги со своего счета на карту неизвестного.

В оперативную сводку вошел эпизод преступной деятельности, зарегистрированный в Ялте. Злоумышленник позвонил потерпевшему по телефону, представился сотрудником банка и, под предлогом сохранения денежных средств, завладел более чем 1 млн. рублей.

С похожими заявлениями в полицию обратились жители Алушты, Керчи, и Черноморского района.

Полицейские призывают граждан не перечислять деньги авансом незнакомцам, не предаваться непроверенным людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт.

При заказе товаров на сайте бесплатных объявлений пользуйтесь наложенным платежом, перечисляйте деньги после получения договора или услуг.

Сотрудники полиции призывают граждан:

Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте данные своей карты, в особенности три цифры на ее оборотной стороне в сочетании с кодом, который приходит к вам в СМС-сообщении от банка. Настороженно относитесь к сообщениям незнакомцев о блокировании Вашей карты, а также к их предложениям перевести средства на якобы резервный банковский счет. В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления по горячим следам всегда легче! Телефон полиции – 102.