За неделю кибераферисты обогатились за счет жителей Крыма более чем на 32 миллиона рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 26 человек

В полицию г. Симферополя с заявлением обратился местный житель, который рассказал, как стал жертвой мошенников. Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже безалкогольных напитков. Перейдя с продавцом для дальнейшего обсуждения деталей сделки в мессенджер Вотсап, договорился об оптовой поставке напитков на крупную сумму. Когда покупатель перевел на указанный лжепродавцом счет 1 миллион 900 тысяч рублей,связь с поставщиком товара резко прервалась. Оплаченный товар мужчина так и не дождался.

В полицию Сакского района обратилась местная жительница и рассказала, что разместила на сайте объявлений информацию о продаже велотренажера. На объявление откликнулся покупатель, который предложил для удобства продолжить обсуждение товара в мессенджере Телеграм. Уточнив у женщины некоторые подробности неизвестный сообщил, что готов произвести оплату, но для подтверждения денежного перевода она должна сообщит код из смс, которое сейчас поступит на ее номер телефона. Заявительница последовала указанием неизвестного, в результате чего с ее банковской карты списались деньги в сумме более 24 тысяч рублей.

Через ЗВОНКИ обмануты 12 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

На схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП» за минувшую неделю попали жители г. Симферополя, Черноморского, Сакского, Симферопольского и Нижнегорского районов. Неизвестные звонили крымчанам и представлялись адвокатами и знакомыми их родственников, которые якобы стали виновниками ДТП. Злоумышленники запугивали граждан уголовной ответственностью, которая грозит их родственникам, ставшим виновниками происшествий. Чтобы спасти своих близких граждане передавали «курьерам» деньги в суммах от 145 тысяч до миллиона рублей.

Жительнице города Керчи позвонил неизвестный, который представился работником финансовой службы мониторинга. Злоумышленник убедил женщину в том, что ей срочно необходимо защитить свои сбережения от мошенников. Хранящиеся на счету в банке деньги женщина поспешила перевести на «безопасный» счет около 200 тысяч рублей.

26 ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

С заявлением о мошенничестве в полицию г. Феодосии и Ялты поступили два аналогичных заявления. Граждане рассказали полицейским, что им в мессенджеры Телеграм и Вотсап с разных номеров поступали звонки от неизвестных абонентов. Звонившие представлялись работниками сотовой связи, а после переводили разговор на якобы сотрудников правоохранительных органов. Мошенники сперва рассказывали своим жертвам о том, что у них имеется информация о денежных средствах, по которым граждане не предоставили в налоговую службу необходимые документы, после чего требовали от них предоставить декларацию. В результате граждане перевели на счета мошенников деньги в сумме более 1,5 миллиона рублей и 2 миллиона рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишился 1 гражданин

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Симферополя. Он рассказал, что в сети Интернет увидел объявление о продаже автоматической коробки передач для автомобиля, также внутри была прикреплена ссылка для оплаты. После того, как мужчина перешел по ссылке с его банковского счета списались деньги в сумме более 31 тысячи рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым