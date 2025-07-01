За неделю кибераферисты обогатились за счет жителей Крыма более чем на 34 миллиона рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 18 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В полицию Ялты обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Почты России. Звонивший заявил, что для получения посылки необходимо зарегистрироваться в Телеграм и пройти регистрацию в чат-боте. Спустя некоторое время молодой человек получил смс-сообщение о том, что в его учетной записи на портале «Госуслуги» замечена подозрительная активность. В сообщении также был указан номер телефона, по которому требовалось срочно позвонить, что заявитель и сделал. «Взлом аккаунта» подтвердился, и тогда ялтинца перевели уже на «сотрудника Центробанка», который пообещал уберечь финансы от мошенников. Следуя советам так называемого специалиста, парень перевел на «безопасный счет» около 600 тысяч рублей.

Пожилая жительница Симферополя в течение четырех дней общалась с мошенниками, выдававшими себя за сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Они убедили пенсионерку в том, что её банковский счет используется для сомнительных финансовых операций, и теперь она подозревается в финансировании вооруженных сил соседнего государства. Запуганная женщина, следуя инструкциям аферистов, трижды снимала деньги и переводила их через кассу банка на счета, предоставленные мошенниками. В общей сложности пожилая женщина перевела на «безопасные счета» более 3 миллионов рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 30 человек

Получив в Телеграм сообщение от подруги с просьбой одолжить денег, жительница Симферополя, ничего не подозревая, перевела на указанный ею счет более 14 тысяч рублей. Как выяснилось позже, аккаунт ее знакомой был взломан, и женщина стала жертвой мошенников.

На сайте бесплатных объявлений житель Ялты присмотрел себе моющий пылесос известной марки. Связавшись с продавцом, молодой человек обсудил все детали сделки и перевел около 31 тысячи рублей на указанные реквизиты. Однако после перевода денег автор объявления перестал выходить на связь, а пылесос так и не был доставлен. Тогда парень понял, что стал жертвой мошенничества и обратился за помощью в полицию.

Ещё один житель Ялты пополнил список жертв мошенников, использующих платформы бесплатных объявлений для своих преступных целей. С мужчиной через сайт связался неизвестный, желавший приобрести его фотоаппарат. Для оплаты «покупатель» запросил номер телефона и данные банковской карты. Впоследствии ялтинцу стали поступать уведомления из интернет-магазина о списании крупных сумм. Получив доступ к аккаунту, мошенники совершили покупки на сумму более 1 миллиона рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 8 человек

Через тематический чат-бот для в Телеграм житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек, не заподозрив подвоха, перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты, в результате чего с его счета списали более 12 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, а девушка оказалась мошенницей.

Аналогичный случай произошел еще с одним жителем Феодосии, потерявшим более 6 тысяч рублей.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым