За неделю кибераферисты обогатились за счет жителей Крыма на 33 миллиона рублей

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 33 человека

В полицию с заявлением обратилась жительница города-курорта Ялты. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в мессенджере Телеграм ей поступило сообщение якобы от директора учебного заведения в котором она работает преподавателем. Лжедиректор сообщил, что на ее счету имеется сумма, которую необходимо срочно задекларировать. Чуть позже с ней связался сотрудник правоохранительных органов, который в дальнейшем убедил гражданку, что ее квартира третьими лицами выставлена на торги. Напуганная крымчанка следуя указаниям так называемого правоохранителя продала квартиру и вырученные с продажи деньги положила на «безопасный» счет. Таким образом мошенники обогатились почти на 7 миллионов рублей.

Жительница Симферополя стала жертвой мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка, писали ей в Телеграм. Они убедили женщину в том, что ее счет используется для финансирования вооруженных сил соседнего государства. Напуганная крымчанка перевела более 1,6 миллиона рублей на «безопасный» счет злоумышленников.

Четверо жителей Евпатории потеряли сбережения, решив увеличить свои доходы на криптовалютной бирже. Следуя указаниям брокера в переписке в Телеграм, они вложили в «выгодное дело» более 1,9 миллионов рублей. Выгоду получили мошенники.

Через ЗВОНКИ обмануты 25 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жительница Симферополя рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей поступали звонки якобы от сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. Сначала женщине сообщили об утечке персональных данных, вследствие чего на ее имя был оформлен кредит. Затем взволнованной крымчанке предложили всё уладить: оформить «зеркальный» кредит и отправить денежные средства на «безопасный» счет, чтобы отменить якобы предыдущие заявки на денежный заём, а заодно уберечь деньги от следующих преступных посягательств. Несмотря на то, что заявительница была проинформирована о дистанционных видах мошенничества, она поверила неизвестным, которые «позаботились» о сохранности ее сбережений, и отдала злоумышленникам 3,9 миллионов рублей.

На схему «безопасный» счет попалась еще одна жительница Симферополя. Поверив якобы сотруднику правоохранительных органов, который позвонил в мессенджере Ватсап, женщина перевела по указанным реквизитам более 3,4 миллионов рублей.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Сакского района. Она рассказала, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Под предлогом обновления единого номера лицевого счета и сохранения денежных средств, злоумышленник убедил её перевести более 2,3 миллионов рублей на указанные им реквизиты.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым