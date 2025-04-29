За неделю кибермошенники обогатились за счет крымчан на сумму более 16 миллионов 800 тысяч рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 18 человек

Женщина на сайте бесплатных объявлений опубликовала информацию о продаже кухонного гарнитура. Общение с покупателем продолжилось в мессенджере Вотсап, где они обсудили все детали и договорились об окончательной стоимости. Покупатель сообщил, что для того, чтобы ему совершить оплату товара необходимо включить демонстрацию экрана, это якобы необходимо для удобства перевода денежных средств. Однако в результате этих действий злоумышленник получил доступ к ее банковскому счету, откуда перевел деньги в сумме более 220 тысяч рублей на неизвестный счет.

Житель Белогорского района, который намеревался приобрести модульную баню также стал жертвой мошенников. Сотрудникам полиции он рассказал, что на сайте объявлений увидел информацию об интересующем его товаре и перевел на неизвестный счет деньги в сумме 144 тысячи рублей. Однако продавец перестал выходить с ним на связь, как только деньги были списаны со счета заявителя.

В полицию Симферопольского района с заявлением обратился местный житель, который рассказал, как стал жертвой мошенников. На сайте знакомств он познакомился с девушкой. Длительное время они общались онлайн, затем молодой человек предложил личную встречу. От предложения девушка не отказывалась, однако пояснила, что у нее нет возможности приехать в Крым в связи с тем, что она выплачивает ипотеку и на данный период времени испытывает финансовые трудности. Девушка предложила парню оплатить ей проезд, и даже прислала фото билета, который она якобы забронировала онлайн. Житель крымской столицы перевел на чужую банковскую карту 34 тысячи рублей, после чего знакомая перестала выходить с ним на связь.

Через ЗВОНКИ обмануты 15 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

На схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП» за минувшую неделю попали 7 граждан. Жертвами стали жители г. Евпатории, Керчи, Джанкоя, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского и Красноперекопского районов. Неизвестные звонили крымчанам и представлялись адвокатами, сотрудниками правоохранительных органов или же знакомыми их родственников, которые якобы стали виновниками ДТП. Злоумышленники запугивали граждан уголовной ответственностью, которая грозит их родственникам, ставшим виновниками происшествий. Чтобы спасти своих близких граждане передали «курьерам» деньги в общей сумме 1 миллион 450 тысяч рублей.

Жительнице города Симферополя позвонил неизвестный, который сообщил ей о необходимости задекларировать денежные средства, если таковые имеются. Пожилая жительница крымской столицы, растерявшись от неожиданного звонка, сообщила, что у нее имеется некоторая сумма за счет накоплений. После этого, действуя по указаниям злоумышленника, женщина перевела 260 тысяч рублей через банкомат на продиктованный ей счет.

Жертвой мошенников также стал один из жителей г. Симферополя. Молодой человек обратился за помощью в полицию и рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который стал угрожать распространением про него информации об использовании последним услуг интимного характера в сети Интернет. Парень, опасаясь за свою дальнейшую репутацию, действовал под диктовку злоумышленника. Найдя ближайший банкомат он перевел на неизвестный счет сумму более 35 тысяч рублей. Спустя время, он осознал, что попал на мошенническую схему и обратился в полицию.

16 ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

Жителю Бахчисарайского района поступил звонок в Вотсап от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства и рассказал, что в связи с расследованием уголовного дела в отношении неизвестных лиц, мужчина взят в разработку и ему необходимо выполнить роль «на живца» для поимки преступников. В случае отказа мужчине пригрозили сменой статуса «потерпевшего» на статус «подозреваемого». Во время длительного разговора по телефону с лжеправоохранителем мужчине на телефон поступило сообщение с кодом, который он сообщил оппоненту. Позже мужчина выяснил, что все накопленные деньги в сумме более 1 миллиона рублей, переведены на неизвестные счета.

С заявлением о мошенничестве в полицию Нижнегорского района обратился сельский житель. Мужчина рассказал полицейским, что в мессенджер Телеграм поступил звонок от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил мужчине, что с его банковским счетом происходят подозрительные манипуляции и неизвестные пытаются получить доступ к его счету, затем настойчиво предложил перевести деньги на так называемый «резервный» счет, что якобы поможет сохранить все сбережения. Доверчивый мужчина поспешил перевести 470 тысяч рублей на счет, который ему продиктовал злоумышленник. Только после того, как денежные средства списались со счета, мужчина осознал, что больше не имеет доступ к деньгам.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым