За неделю крымчане добровольно отдали мошенникам почти десять миллионов рублей

В Крыму за минувшую неделю 68 граждан попали на уловки мошенников, лишившись более 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по РК. Что интересно, информация про все «схемы», частные случаи, поучительные истории, предупреждения звучат «из всех утюгов», а все равно находятся наивные и доверчивые крымчане, которые «клюют» на уловки злоумышленников.

ЗВОНКИ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 30 таких преступлений с использованием телефонных звонков. Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, отдали им 6 миллионов 182 тысячи рублей, — сообщили в МВД по РК.

Самый крупный ущерб нанесен жителю одного из сел Ленинского района. Ответив на звонок по мобильному телефону неизвестный представился заявителю сотрудником правоохранительных органов. После чего рассказал мужчине, что мошенник оформил на его имя кредит. Для его погашения необходимо срочно оформить еще один кредит и перевести на расчетные счета, которые якобы помогут закрыть перед банком задолженность, оформленную мошенником. В результате мужчина перевел несколькими транзакциями деньги в общей сумме 3 миллиона 200 тысяч рублей.

В полицию Алушты, Керчи и Нижнегорского района поступили аналогичные заявления от местных жителей. Все заявители сообщали полицейским, что стали жертвами телефонных мошенников. Сотрудники полиции выяснили — неизвестные представлялись работниками банка и правоохранительных органов, после чего рассказывали потерпевшим, что их счета находятся под угрозой атаки мошенников. При этом выход из ситуации есть. Он заключался в том, чтоб заставить потерпевших поверить в то, что их деньги можно сохранить, если перевести их на якобы безопасные, так называемые «резервные» счета. В общей сумме заявители потеряли 286 тысяч рублей.

Также на уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя другие жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, МЕССЕНДЖЕРЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

29 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 913 тысяч рублей, — отметили в крымской полиции.

Жительница города Саки обратилась с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что в частной группе одного из мессенджеров решила увеличить свой доход путем торговли криптовалютой через Интернет биржу. Осуществила перевод со своей банковской карточки в размере 1 миллиона 955 тысячи 717 рублей и стала ожидать увеличения вложений. Однако спустя некоторое время женщина поняла, что попала на уловку мошенников и не имеет возможности вернуть уже вложенные денежные средства.

Жительница одного из сел Джанкойского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение со страницы сына, в котором он попросил ее оказать финансовую помощь. Женщина не смогла отказать «родственнику» и сообщила персональные данные своей банковской карточки, а также коды-подтверждения, которые ей поступали на мобильный телефон. В результате таких действий с карточки женщины списалось более 86 тысяч рублей. Как выяснилось позже, страница ее сына была взломана неизвестным.

В УМВД России по г. Ялте поступили заявления от двух жительниц Забайкальского края. 43-летняя и 35-летняя заявительницы указали, что в частной группе социальной сети намеревались приобрести детскую одежду и принадлежности. Каждая осуществила денежный перевод в размере более 3 тысяч рублей, однако ни одна из покупательниц свой товар так и не дождалась, а через некоторое время владелец группы и вовсе перестал выходить с ними на связь.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

648 тысяч 770 рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников (9 фактов), — рассказали в МВД по РК.

На мошенническую схему попали две пожилые жительницы Феодосии и жительница Джанкойского района. 73-летняя, 69-летняя и 63-летняя местные жительницы обратились за помощью в отдел полиции и рассказали, что установили на свои смартфоны стороннее приложение. Как выяснилось, на телефон женщинам поступали смс-сообщения, в которых неизвестный представлялся сотрудником банковской сферы. После чего женщинам предлагали, перейдя по прикрепленной в сообщении ссылке, скачать стороннее приложение на свой смартфон, уверяя их в том, что они сохранят таким образом свои сбережения от преступных посягательств. В результате со счетов заявительниц списались деньги в общей сумме более 365 тысяч рублей.

Также в МО МВД России «Сакский» поступило заявление от жителя г. Сургут о мошеннических действиях. Заявитель сообщил полицейским, что в одном из мессенджеров неизвестный представился сотрудником банка. Предложив мужчине оказать помощь в защите его сбережений, которые хранились на банковском счету, неизвестный уговорил установить стороннее приложение на смартфон. После этого со счета заявителя списались деньги в размере 90 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам;

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет-порталы;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.

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