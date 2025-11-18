За неделю крымчане отдали дистанционным аферистам более 27.5 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах: преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, военкоматов, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

Накануне жертвой злоумышленников стала 69-летняя жительница города Керчь. Женщине в один из мессенджеров поступил звонок от лица якобы представителя правоохранительных органов. Неизвестный сообщил, что ей необходимо срочно задекларировать доходы. Чтобы подтвердить законность своего состояния, керчанке предложили собрать все имеющиеся деньги и передать курьеру. Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка подготовила свои накопления общей суммой около 2,5 миллионов рублей. Она положила деньги в обычный полиэтиленовый пакет и передала незнакомцу. Курьер уточнил заранее оговорённое кодовое слово, убедив женщину в своей легитимности. Спустя некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Еще одной жертвой мошенничества стала 25‑летняя жительница Симферополя. В отделе полиции потерпевшая рассказала, что в один из мессенджеров ей поступил звонок от неизвестного мужчины. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что якобы с её счётом происходят подозрительные операции. Под предлогом «сохранения средств» от действий мошенников он убедил девушку перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Доверившись словам звонившего, жительница перевела более 520 тысяч рублей. Лишь спустя время она поняла, что стала жертвой обмана.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

47-летний житель Ялты стал жертвой киберпреступников, лишившись крупной суммы денег при попытке приобрести иностранный автомобиль. Мужчина в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным, представившимся менеджером по продажам автомобилей. Общение продолжалось несколько дней, в течение которых заявителю были предложены привлекательные условия покупки авто. Выбрав подходящую по цене и комплектации машину, покупатель согласился перевести необходимую сумму на банковский счёт продавца. Под предлогом заказа транспортного средства и доставки, он перевел денежные средства — 1 миллион 350 тысяч рублей. Однако вскоре после перевода контакт с продавцом прекратился, оставив мужчину без автомобиля и финансовых средств. Потерпевший обратился в полицию, сообщив о произошедшем инциденте.

В одном из сел Джанкойского района 25-летняя девушка воспользовалась мобильным телефоном своей свекрови, чтобы оформить займ на её имя. Свекровь дала свой телефон невестке якобы для совершения звонка. Однако смышленая родственница решила воспользоваться моментом иначе. Она вошла в чужой личный кабинет на портале «Госуслуги», где заменила контактный номер телефона на собственный, после чего отправила заявку на получение кредита в финансовой организации. Полученный займ был зачислен на карту матери мужа подозреваемой, откуда она оперативно сняла средства, которые в последующем потратила на личные нужды. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Обман вскрылся позже, когда родственники обратили внимание на непонятные операции с картой.

Еще одна ситуация произошла с 36-летним жителем города Керчь, решившим воспользоваться популярной площадкой социальных сетей для продажи бытовой техники. Мужчина разместил объявление о продаже духовки на специализированной площадке, предназначенной для купли-продажи товаров среди пользователей социальной сети. Вскоре после публикации объявления с ним связался якобы заинтересованный покупатель. Неизвестный воспользовался доверием продавца и под благовидным предлогом перевода денежных средств за покупку духового шкафа попросил назвать реквизиты банковской карты. Получив персональные данные жертвы, мошенник использовал их для доступа к онлайн-кабинету банка пострадавшего. После чего перевел средства в размере 18 тысяч рублей со счёта мужчины на свой счёт.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым