За неделю крымчане отдали мошенникам порядка 45 миллионов рублей

В начале апреля 50-летней жительнице Красногвардейского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил женщине, что на её счету происходят подозрительные операции и во избежание хищения денежных средств их нужно отправить на «безопасный счет». Сняв сбережения со счета, заявительница разделила их и 4 раза нарочно передавала их «доверенному лицу». Таким образом женщина лишилась более 12,5 миллионов рублей.

Позвонив в мессенджере и сообщив информацию о замене домофона, злоумышленники завладели деньгами 35-летнего керчанина. Поверив звонившим аферистам, мужчина продиктовал им код, который пришел ему в СМС. После чего со счета заявителя списали 259 тысяч рублей.

В полицию Феодосии обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что поверила неизвестным и лишилась более 5,5 миллионов рублей. На мобильный телефон заявительницы в мессенджере позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они сообщили женщине, что она может оказать содействие в поимке дистанционных аферистов. Для спецоперации нужны денежные средства, так сказать, будут ловить «на живца». Поверив этому, феодосийка перечислила на указанные реквизиты сбережения, но позже осознала, что стала жертвой хитрой схемы обмана.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Более 11 миллионов рублей за 2 года потерял 44-летний феодосиец. Мужчина рассказал, что с июля 2019 года по декабрь 2021 года в мессенджере он общался с незнакомцем, который предложил ему заработок в сфере деятельности по розничной продаже техники из Китая. Согласившись на предложение, феодосиец собрал первоначальный капитал и передал новому знакомому. Однако со временем переписка оборвалась, а «партнер по бизнесу» перестал выходить на связь.

62-летний ялтинец хотел купить автомобиль. В мессенджере нашел выгодное предложение, связался с «представителями компании», которые объяснили условия сделки. Мужчина согласился и перечислил двумя платежами денежные средства: на бронь транспортного средства и на оказание услуг (приобретение, таможенное оформление, привоз авто из Европы). Всего получилось более 2 миллионов рублей. Но спустя время заявитель не получил ни обещанного автомобиля, ни возврат денежных средств, а «компания» перестала выходить на связь.

В полицию Феодосии обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что хотела приобрести автомобильные шины. Воспользовавшись технологиями сети Интернет нашла сайт, с помощью которого оформила заказ. Однако, спустя время, в положенный срок товар не пришел. Зайдя снова на сайт, женщина увидела, что он не доступен и поняла, что он оказался поддельным. Феодосийка потеряла около 19 тысяч рублей.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В полицию Керчи обратился 41-летний местный житель, который рассказал, что кто-то похитил с его банковского счёта денежные средства в размере около 1,5 миллиона рублей. Как пояснил сам заявитель, что несколькими днями ранее в одном из мессенджеров ему пришло сообщение от незнакомой девушки, которая написала «Привет, твои фото» и отправила ссылку. Ничего не подозревая, мужчина перешел по ссылке, однако, чего-либо подозрительного не заметил. Но позже с его банковской карты списались деньги.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым