За неделю крымчане перевели мошенникам более 19 миллионов рублей

В период с 7 по 13 июля на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 56 граждан, лишившись более 19 миллионов рублей.

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

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Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В полицию Евпатории обратилась местная жительница, потерявшая деньги в результате дистанционного мошенничества. Женщина рассказала, что неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора, позвонил ей через Телеграм под предлогом продления договора. Доверчиво следуя инструкциям афериста, она предоставила удаленный доступ к своему телефону, в результате чего мошенники получили доступ и к приходящим в смс-сообщениях кодам к личным кабинетам и банковским счетам, и сняли 60 тысяч рублей.

Другая жительница Евпатории стала жертвой мошеннической схемы «безопасный счет». Лжесотрудник правоохранительных органов, связавшись с крымчанкой через мессенджер, сообщил о подозрительных операциях на ее банковском счете и угрозе перевода средств на финансирование вооруженных сил соседнего государства. Напуганная женщина, действуя под руководством мошенников, перевела более 700 тысяч рублей на вовсе небезопасные счета мошенников.

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Жительница Феодосии получила в мессенджере сообщение от подруги с просьбой занять денег. Ничего не подозревая, она согласилась и перевела около 4 тысяч рублей по указанному в сообщении номеру телефона. Лишь позже выяснилось, что аккаунт подруги был взломан, а сообщение отправлено мошенниками.

Аналогичный случай произошел в Симферопольском районе, где женщина получила в Телеграм сообщение от знакомой. Не перезвонив ей и не убедившись, действительно ли подруга нуждается в деньгах, крымчанка перевела более 32 тысяч рублей мошенникам.

В полицию Сакского района обратился местный житель и рассказал, что в мессенджере неизвестный предложил ему инвестировать в криптовалюту, обещая высокую прибыль. Заинтересовавшись, мужчина перевёл более 26 тысяч рублей на счет, указанный «помощником». Впоследствии он обнаружил, что аккаунт «консультанта» удалён.

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В группе для знакомств в одной из социальных сетей житель Симферопольского района начал общение с женщиной по имени Елена. Новая знакомая на первое свидание предложила сходить в кино, и для покупки билетов отправила мужчине ссылку. Перейдя по ней, кавалер выбрал фильм и удобные места в зале, ввел данные своей банковской карточки, после чего с его счета списалась сумма в несколько раз превышающая стоимость билетов. Три тысячи рублей и страница Елены пропали в тот же миг.

В полицию Евпатории с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковского счета списалось более 25 тысяч рублей после того, как она перешла по неизвестной ссылке. Эту ссылку ей прислал «покупатель» стиральной машины, объявление о продаже которой она разместила на сайте бесплатных объявлений.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым