За неделю крымчане «подарили» онлайн-мошенникам 22 миллиона рублей

Год новый, мошеннические схемы старые, но эффективные.

За минувшую неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 66 граждан, лишившиеся более 22 миллионов рублей.

В период с 8 по 14 января в полицию обратились 66 граждан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 22 миллиона 930 тысяч 741 рубль, – уточнили в МВД по РК.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

— объявления о продаже различных товаров;

— предложения о работе через Интернет-сайты;

— информацию о легком заработке путем инвестиций.

За минувшую неделю 27 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 17 миллионов 456 тысяч 154 рублей.

Более 7 миллионов рублей перевел на счет мошенника житель Сакского района. С заявлением о мошенничестве он обратился в полицию и сообщил, что в мессенджере Ватсап ему написал неизвестный и предложил заработок путем инвестирования. Осуществив перевод денежных средств по указанному номеру телефона, с ним на связь никто не вышел.

Жительница г. Алупка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей. В мессенджере Ватсап ей пришло сообщение от неизвестного контакта с предложением увеличить доход путем заработка на биржевых ставках. В итоге женщина перевела крупную сумму, но ни возврата своих вложений, ни тем более обещанных бонусов не дождалась.

Жительница Симферополя перевела на счет мошеннику 570 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный, используя приложение Скайп, предложил заниматься инвестированием в криптовалюту. Но как выяснилось позже, это была мошенническая манипуляция.

Житель Симферополя в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже автомобильных колес. Связался с продавцом и под предлогом покупки перевел ему денежные средства в сумме 155 тысяч рублей. Деньги со счета списались, но покупатель так и не получил товар, а на связь «продавец» выходить перестал.

ЗВОНКИ.

В большинстве случаев мошенники звонят, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — рассказали в МВД по РК.

В полицию обратились 27 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 4 миллиона 308 тысяч 199 рублей.

В полицию г. Керчи обратился местный житель, который стал жертвой мошенника. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом сохранения денежных средств, злоумышленник убедил заявителя перевести деньги на «безопасный счет». После проведения транзакции, заявитель понял, что не имеет доступа к «новому» счету и его обманули. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

17 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 1 миллион 664 тысячи 379 рублей

Максимальную сумму денежных средств на счет мошеннику перевела жительница г. Ялты – 341 тысячу 422 рубля. Сотрудникам полиции женщина рассказала о том, что неизвестный позвонил ей через мессенджер Телеграм, представился сотрудником банка. Звонивший рассказал, что на счету заявительницы происходят подозрительные транзакции и нужно срочно перевести деньги на «резервный» счет. Поддавшись панике, женщина отправила денежные средства по указанным реквизитам.

Заявители из Керчи и Алушты рассказали сотрудникам полиции, что мошенники звонили им через мессенджеры Телеграм и Ватсап, воспользовавшись доверием, убедили потерпевших перевести денежные средства в суммах 257 тысяч 300 рублей и 150 тысяч рублей на якобы безопасные счета.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

12 граждан лишились 1 миллиона 166 тысяч 388 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Жительница Джанкоя обратилась в полицию рассказав, что на электронную почту от неизвестного ей пришла ссылка с предложением дополнительного заработка. Перейдя по ней, заявительнице поступил звонок от неизвестного, который предложил женщине пройти обучение по инвестированию. Заявительница, будучи введенной в заблуждение, перевела по указанным реквизитам сумму за «обучение». В результате ввода персональных данных злоумышленник смог получить доступ к интернет-банкингу заявительницы и завладеть ее денежными средствами в сумме более 377 тысяч рублей.

Житель Кировского района лишился более 319 тысяч рублей. Мужчина нашел на сайте объявление о продаже котла отопления. Связался с продавцом, который для оплаты товара отправил заявителю ссылку. После ввода реквизитов, с карты мужчины списались все денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.