За неделю крымчане сделали мошенников богаче более чем на 17 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

«безопасный» счет;

ваш родственник попал в ДТП;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 18 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

С заявлением о мошенничестве в полицию г. Симферополя обратился местный житель. Он рассказал, что в мессенджере Телеграм ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил мужчине, что произошла утечка персональных данных и мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Следуя указаниям звонившего, заявитель пошел и оформил два «зеркальных кредита» в разных банках, якобы тем самым помешав злоумышленникам, а после перевел деньги, включая свои личные сбережения, на так называемый «безопасный счет» и потерял более 5 миллионов рублей.

Пожилой жительнице Алушты поступил звонок якобы от лжесотрудника правоохранительных органов. Связавшись с ней в мессенджере Ватсап, неизвестный сообщил крымчанке, что её банковский счет используется для сомнительных финансовых операций и теперь она подозревается в финансировании вооруженных сил соседнего государства. Для того, чтобы уберечь свои накопления от преступников, лжеправоохранитель предложил перевести деньги на так называемый «безопасный счет», чтобы мошенники не смогли использовать ее сбережения в преступных целях. Последовав совету, женщина лишилась более 3,7 миллионов рублей.

8 звонков были осуществлены по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Злоумышленники звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками, следователями, адвокатами или даже членами семьи. Они убеждают пенсионеров, что их близкие попали в страшную автомобильную аварию или стали ее виновниками, а для того чтобы им помочь, необходимо передать деньги доверенному лицу.

Таким образомжители полуострова, желая помочь своим близким и родным,передалимошенникам более 3,7 миллионов рублей.

К примеру, 87-летней жительнице Симферополя с неизвестного номера позвонила якобы ее дочь, которая сообщила, что стала участницей страшной автомобильной аварии – по ее вине пострадали люди. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму. Собрав все свои накопления, пенсионерка передала их неизвестному, которого прислали мошенники.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании подобных мошеннических схем. Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обманут 21 человек

В Ялте женщина сообщила в полицию о мошенничестве. Неизвестный в мессенджере обманул ее несовершеннолетнюю дочь, предложив купить игровую валюту. 11-летняя девочка, желая улучшить свои возможности в компьютерной игре, перевела мошеннику с родительской карты 250 тысяч рублей.

Житель Ялты на одном из сайтов объявлений присмотрел себе квадроцикл. Связавшись с продавцом через мессенджер и обсудив все нюансы, мужчина перевел 80 тысяч рублей. Однако позже продавец перестал выходить на связь.

В мессенджере жителю Ленинского района написал неизвестный и предложил подзаработать. Работа не пыльная – оставлять отзывы под товарами на одной из торговых площадок. Однако вместо обещанной прибыли мужчина потерял 118 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым